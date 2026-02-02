Trump anuncia creación de una reserva para minerales críticos

Trump busca contrarrestar el avance de China en la industria automotriz, de defensa o en la creación de chips, por lo que el presidente de Estados Unidos anunció la creación de una reserva de minerales críticos.

Esta reserva llevará por nombre "Proyecto Bóveda" y tendrá una inversión pública privada de cerca de $12,000 millones de dólares.

El mandatario estadounidense explicó durante una conferencia de prensa este lunes en la Casa Blanca que la creación de esta reserva se financiará con una combinación de $10,000 millones de dólares aportados por el Banco de Exportación e Importación y otros $2,000 millones procedentes de inversiones privadas.

Trump agregó que las empresas privadas que están involucradas son General Motors y Stellantis y el fabricante de aviones y contratista de defensa Boeing.

Durante la presentación de esta nueva reserva, el gabinete de Donald Trump describió la iniciativa como "un esfuerzo para contrarrestar el dominio de China en los minerales que son cruciales para la fabricación de vehículos eléctricos y chips o la industria de defensa".

¿Qué son los minerales críticos?

Los minerales críticos son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

Más países se unen a la coalición de comercio de minerales críticos

La Administración Trump agregó que durante esta semana serán anunciadas 11 naciones que se sumarán a la coalición de comercio de minerales críticos que Estados Unidos mantiene actualmente con Australia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Tailandia.

Comentarios