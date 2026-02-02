Agentes de ICE tendrán que usar cámaras corporales: Kristi Noem

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que todos los agentes federales que participan en redadas migratorias en Minneapolis, incluidos los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibirán de manera inmediata cámaras corporales, como parte de una medida adoptada tras la muerte de dos ciudadanos de EUA a manos de agentes federales.

La decisión fue dada a conocer por la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien indicó que el programa se extenderá a nivel nacional conforme se disponga del presupuesto necesario.

Anuncian despliegue nacional de cámaras corporales

Noem informó que la implementación de cámaras no se limitará a Minneapolis, sino que forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal.

"Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país".

El anuncio ocurre en medio de un intenso escrutinio público sobre la actuación de agentes federales durante operativos migratorios en la ciudad.

Indignación por muertes durante redadas migratorias

La medida surge tras la indignación generada por la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las redadas migratorias en Minneapolis, hechos que derivaron en cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.

De acuerdo con el gobierno, se trata de un intento por reducir tensiones y responder a los llamados de rendición de cuentas tras los incidentes registrados.

Versiones oficiales y videos del caso Pretti

Luego de que el enfermero Alex Pretti fuera baleado por agentes federales, Noem aseguró públicamente que el hombre se presentó armado y atacó a los oficiales, quienes habrían actuado en defensa propia.

Sin embargo, videos difundidos posteriormente muestran que Pretti sostenía únicamente su teléfono celular al momento de ser sometido. En las imágenes se observa cómo uno de los agentes le retira una pistola de la parte trasera del pantalón mientras otro comienza a dispararle por la espalda.

Cámaras corporales sin imágenes públicas

El DHS reconoció que al menos cuatro agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) portaban cámaras corporales durante el incidente, aunque las grabaciones no han sido difundidas.

La dependencia tampoco ha aclarado si agentes de ICE portaban cámaras cuando Renee Gold fue abatida a principios de enero en un operativo distinto.

Cambios operativos y revisión federal

Ante la presión pública, el presidente Donald Trump envió a su zar fronterizo, Tom Homan, a Minneapolis para asumir el control de las operaciones, desplazando al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, figura señalada por su participación en redadas en otras ciudades.

El Departamento de Justicia anunció además una investigación federal por posibles violaciones a derechos civiles en el caso de Pretti, una medida que no se aplicó en el caso de Gold.

Antecedentes y postura de la Casa Blanca

En 2022, el entonces presidente Joe Biden ordenó mediante una orden ejecutiva que todos los agentes federales en labores de seguridad portaran cámaras corporales. Dicha disposición fue revertida por Donald Trump al inicio de su segundo mandato.

No obstante, tras el anuncio de Noem, Trump expresó que considera positiva la utilización de cámaras por parte de las fuerzas del orden.

“Por lo general tienden a ser benéficas para las fuerzas del orden, porque la gente no puede mentir sobre lo que está sucediendo”.

La implementación de cámaras corporales se mantiene como una de las principales demandas de organizaciones civiles y legisladores tras los hechos ocurridos en Minneapolis.

