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Internacional

Pakistán y Catar dialogan sobre acuerdo entre EUA e Irán

Los líderes de Pakistán y Catar analizaron los avances hacia un acuerdo entre Washington y Teherán que Islamabad prevé firmar en 24 horas

  • 13
  • Junio
    2026

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sostuvo este sábado una conversación telefónica con su homólogo de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para abordar los recientes acontecimientos en Medio Oriente, en medio de los anuncios sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El diálogo se produjo pocas horas después de que Islamabad informara que Washington y Teherán están cerca de concretar un entendimiento y que la firma electrónica del pacto podría realizarse en las próximas 24 horas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sharif agradeció el respaldo brindado por Catar a los esfuerzos de paz impulsados por Pakistán durante la crisis del Golfo y confirmó que ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre los últimos avances relacionados con el acuerdo.

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El mandatario paquistaní expresó además su confianza en que las negociaciones permitan construir una base sólida para una paz duradera y una mayor estabilidad en toda la región.

Irán matiza los plazos anunciados

Aunque Pakistán aseguró que la firma del entendimiento podría concretarse en un plazo de 24 horas, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó posteriormente que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no será firmado mañana.

Lee aquí la nota completa: Irán descarta que el acuerdo con EUA se firmará mañana

Según explicó el diplomático, el documento actualmente en discusión no constituye un acuerdo definitivo, sino un entendimiento que establece las bases generales para resolver la disputa y avanzar hacia el fin del conflicto.

Bagaei añadió que la cuestión nuclear será abordada posteriormente en negociaciones que se desarrollarían durante un periodo de 60 días.

Los puntos principales del entendimiento

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló que el acuerdo contempla una primera fase enfocada en la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, el levantamiento de las restricciones en el estrecho de Ormuz y el cese de las hostilidades en distintos frentes, incluido el Líbano.

La segunda etapa estará centrada en el tratamiento de la cuestión nuclear, uno de los temas más sensibles dentro de las negociaciones entre ambas naciones.

En medio de las expectativas generadas por el posible acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social Truth el mensaje publicado previamente por Sharif sobre los avances en las conversaciones entre Washington y Teherán.

Lee aquí la nota completa: Trump difunde mensaje sobre posible acuerdo con Irán


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