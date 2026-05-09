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Internacional

Seis casos de hantavirus confirmados en crucero afectado

El aumento en la cifra oficial se produjo tras dar positivo una prueba de PCR realizada a un caso sospechoso que se encontraba a bordo

  • 09
  • Mayo
    2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este sábado a seis el número de casos confirmados de hantavirus vinculados al brote detectado en el crucero MV Hondius. Mientras tanto, las autoridades españolas ultiman un complejo dispositivo de seguridad y salud pública en la isla de Tenerife para el desembarco y repatriación de los pasajeros.

El aumento en la cifra oficial se produjo tras dar positivo una prueba de PCR realizada a un caso sospechoso que se encontraba a bordo. Pese a este incremento, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, aseguró que ninguno de los ocupantes actuales del buque presentaba síntomas hasta la mañana de hoy. En paralelo, las investigaciones sobre el origen del brote continúan en colaboración con los gobiernos de Argentina y Chile.

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Operativo blindado en Tenerife

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el dispositivo de repatriación está listo. Por razones de seguridad, se ha prohibido la navegación a menos de una milla náutica del MV Hondius una vez entre en aguas canarias. El buque fondeará la madrugada de este domingo frente al puerto de Granadilla, una zona de baja actividad estratégica por su cercanía al aeropuerto de Tenerife Sur.

El plan de evacuación contempla la salida de 121 personas, incluyendo pasajeros y expertos de la OMS y el ECDC. El desembarco será escalonado:

  • Los traslados se realizarán en zodiacs del Ejército en grupos de cinco personas.

  • Tres autobuses escoltados llevarán a los pasajeros directamente al aeropuerto.

  • Solo se permitirá un equipaje de mano básico sellado en bolsas.

Cuarentena y control médico

En España, se respira un aire de cautela pero con resultados alentadores en tierra. Una ciudadana ingresada en Alicante dio negativo en la PCR, mientras que otra pasajera en Barcelona permanece bajo cuarentena obligatoria a la espera de resultados.

Los 14 españoles a bordo serán los primeros en desembarcar y serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para cumplir con el aislamiento ratificado judicialmente. Para el resto de los ciudadanos europeos y extracomunitarios (EE. UU., Canadá y Gran Bretaña), ya se han programado vuelos de repatriación coordinados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

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Respaldo internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, inspeccionaron hoy las instalaciones en Tenerife. Adhanom envió un mensaje de tranquilidad a la población: "El riesgo es bajo. Entendemos el trauma post-COVID, pero la situación es distinta y España está preparada".

Dentro del buque permanecerán 30 tripulantes y el cuerpo de una persona fallecida, quienes continuarán rumbo a los Países Bajos para la desinfección total de la nave.


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