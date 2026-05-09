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Internacional

Putin propone 'resguardar' el uranio enriquecido de Irán

En 2015, Moscú llegó a almacenar uranio iraní, lo que fue aceptado por todas las partes, incluido Israel; pero después EUA endureció su postura

  • 09
  • Mayo
    2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, insistió este sábado a Irán y Estados Unidos en su propuesta para almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para lograr avances en la cuestión del programa nuclear iraní y conseguir las negociaciones de paz, algo que recordó, Moscú ya hizo en 2015.

"Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso", dijo el líder ruso en rueda de prensa.

Además, añadió que Moscú desea seguir cooperando con Teherán en el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles, como es el caso de la central de Bushehr en la costa del golfo Pérsico.

En 2015, Moscú llegó a almacenar uranio iraní, lo que fue aceptado por todas las partes, incluido Israel; pero después EUA endureció su postura y seguidamente la propia República Islámica rechazó tal opción y apostó por almacenar el uranio de manera conjunta en territorio nacional.

"Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso (almacenar el uranio en suelo iraní), ni EUA ni Israel. Así ocurrió. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos", señaló el ruso.

Putin advirtió que, en caso de que el conflicto entre Washington y Teherán se agudice y conduzca "a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo".

Uranio

También reconoció que el conflicto ha colocado a Moscú "en una difícil situación", ya que mantiene "buenas relaciones" con Teherán y "amistosas relaciones" con los países del golfo Pérsico.

Además, mantiene contactos tanto con los iraníes como con los estadounidenses, por lo que confía en que "se pueda detener el conflicto lo antes posible".

"Bajo mi punto de vista, no hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento", aseveró al término de las celebraciones por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de EUA, Donald Trump, dijo el viernes que espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar fuera del golfo Pérsico a buques varados en la zona por el bloqueo del estrecho de Ormuz si el diálogo no avanza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha dicho que la República Islámica estaba estudiando la propuesta.

Washington ha tratado de presionar a Teherán para que anule o reduzca el alcance de su programa nuclear, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.


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