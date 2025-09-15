Cerrar X
Trump califica como 'afeminado' al fútbol americano por kickoff

Con el fin de reducir lesiones, la NFL aplicó esta medida tanto para iniciar, reanudar y concluir el partido, así como en cada ocasión que se anote touchdown

El presidente de los Estados Unidos tachó que la nueva regla para los "kickoff" empleada desde esta temporada, contribuye a que el fútbol americano sea "afeminado".

"La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de 'kickoff'. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial 'normal' y se ve fatal", dijo Trump en redes sociales.

Las críticas del mandatario se dirigen al movimiento de la patada inicial. El equipo otorga la posesión del balón al contrario cada vez que anota.

Esta medida también se emplea al comienzo del partido, de la segunda mitad o de la prórroga.

La NFL aplicó esta regla para reducir el riesgo de lesiones y velar por la salud de los jugadores, puesto que acorta la distancia entre los jugadores de ambos equipos.

La mayor distancia permitía a los jugadores alcanzar una velocidad superior cuando corrían en direcciones opuestas, lo que aumentaba el riesgo de lesión.

Se estableció una serie de situaciones en las que el balón ni siquiera debe ser retornado por un jugador, evitando casi por completo esos choques. 


