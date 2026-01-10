Nicaragua libera a decenas de presos tras presión de EUA

El gobierno de Nicaragua anunció la excarcelación de “decenas” de personas que permanecían en el sistema penitenciario nacional, luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua pidiera públicamente la liberación de presos políticos en el país.

El anuncio se dio en un contexto marcado por tensiones regionales y coincidió con el 19 aniversario del regreso de Daniel Ortega al poder.

Llamado de Estados Unidos

Un día antes del anuncio oficial, la embajada estadounidense en Managua señaló en la red social X que, mientras Venezuela había liberado a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua más de 60 personas seguían “injustamente detenidas”.

Horas después, el sitio oficialista 19 Digital informó que, con motivo de los 19 años de presidencia de Ortega, “regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional”.

Ortega cumple 19 años en el poder

Daniel Ortega, de 80 años, cumple este sábado 19 años consecutivos al frente del gobierno nicaragüense, en un segundo periodo iniciado en 2007 y que comparte con su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.

Durante un mensaje emitido el viernes, Murillo habló de “tiempos duros” sin dar mayores detalles, al tiempo que reiteró el respaldo del gobierno nicaragüense al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya reciente captura por fuerzas estadounidenses ha generado incertidumbre entre sus aliados regionales.

En este contexto, también fue suspendida de última hora una caminata oficial que se realizaría en Managua para conmemorar el aniversario del gobierno.

El sociólogo e historiador nicaragüense Óscar René Vargas consideró que los acontecimientos en Venezuela han modificado el escenario geopolítico en América Latina, con repercusiones directas para Nicaragua.

A su juicio, el gobierno de Ortega-Murillo enfrenta ahora una mayor fragilidad tras la pérdida de aliados tradicionales y un creciente aislamiento regional, manteniendo relaciones cercanas solo con países como México, Venezuela y Cuba.

Según Vargas, la liberación de presos podría interpretarse como una concesión para “ganar tiempo” ante un entorno internacional menos favorable.

Presiones externas y dependencia de EUA

El analista costarricense Vladimir de la Cruz coincidió en que el gobierno nicaragüense debe leer con atención lo ocurrido en Venezuela y rectificar su rumbo, advirtiendo que de no hacerlo podría enfrentar escenarios de mayor presión internacional.

Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón señaló que Nicaragua, aunque no representa un interés económico clave para Estados Unidos, mantiene una alta dependencia de ese país, tanto por sus exportaciones como por las remesas.

“Nicaragua necesita de Estados Unidos, Estados Unidos no necesita de Nicaragua”, afirmó Blandón, al subrayar que esta relación asimétrica limita el margen de maniobra del gobierno nicaragüense.

La excarcelación anunciada se da así en medio de un complejo panorama político interno y regional, que mantiene en el centro del debate la situación de los presos políticos y el futuro del régimen encabezado por Ortega y Murillo.

