Cuba dice a aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible

El bloqueo de Estados Unidos a Cuba sobre la entrega de petróleo al país caribeño está generando que las reservas del país estén llegando ya a su límite.

A modo de muestra, el gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en el país que, a partir de este lunes, se quedarán sin combustible para los aviones.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún), aunque Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela).

Este asedio petrolero por parte de EUA comenzó el pasado 29 de enero, cuando Donald Trump firmó una orden presidencial, con la cual amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba.

La firma se dio después de que el mandatario estadounidense asegurara que Cuba era "un peligro de seguridad nacional" para su país.

Cuba, que produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas, anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

Comentarios