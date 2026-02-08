Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_aviones_cuba_aeropuertpo_d8487e55ec
Internacional

Cuba dice a aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible

El gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en el país que, a partir de este lunes, se quedarán sin combustible para los aviones

  • 08
  • Febrero
    2026

El bloqueo de Estados Unidos a Cuba sobre la entrega de petróleo al país caribeño está generando que las reservas del país estén llegando ya a su límite.

A modo de muestra, el gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en el país que, a partir de este lunes, se quedarán sin combustible para los aviones.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún), aunque Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela).

Este asedio petrolero por parte de EUA comenzó el pasado 29 de enero, cuando Donald Trump firmó una orden presidencial, con la cual amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba.

La firma se dio después de que el mandatario estadounidense asegurara que Cuba era "un peligro de seguridad nacional" para su país.

Cuba, que produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas, anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26034652698437_94c0384607
EUA aborda buque petrolero sancionado tras persecución
inter_frio_eua_0d5d607ebd
Reporta Nueva Jersey 17 muertos por ola de frío en EUA
air_canada_cuba_ee7868c719
Air Canada suspende vuelos a Cuba por falta de combustible
publicidad

Últimas Noticias

nl_parabus_inteligente_san_pedro_e82b725f93
Instala San Pedro el primer parabús inteligente
coahuila_concurso_prepas_javier_diaz_8f2c0607b0
Presenta Torneo Interprepas 'Saltillo Tiene Talento' 2026
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_59_21_PM_cc428734c9
Altamira acumula pasivos ambientales por fugas de hidrocarburo
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
INFO_7_UNA_FOTO_13_feb9290c19
Artistas que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl
publicidad
×