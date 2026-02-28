Trump confirma muerte del líder supremo Alí Jamenei en operativo

Donald Trump aseguró que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, murió tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El mandatario estadounidense afirmó que la eliminación del ayatolá representa una oportunidad para que la población iraní retome el control de su país.

El presidente de EUA difundió el mensaje a través de la red social Truth Social, donde calificó a Jameneí como “una de las personas más malvadas de la historia”. En su publicación sostuvo que la operación fue posible gracias a sistemas avanzados de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar al líder iraní.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la muerte de Ali Jameneí?

En su mensaje, Trump afirmó que la muerte del líder iraní representa justicia tanto para la población de Irán como para ciudadanos de diversos países que, según él, fueron afectados por las acciones del gobierno iraní.

"Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para los grandes estadounidenses y para personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su grupo".

El mandatario aseguró que Jameneí no logró evadir los sistemas de inteligencia utilizados en la operación militar coordinada con Israel.

"No pudo evitar nuestros sistemas de inteligencia y de rastreo altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él ni los otros líderes que murieron junto a él pudieran hacer".

Trump plantea una oportunidad política para Irán

En su publicación, Trump sostuvo que la muerte del líder supremo iraní podría abrir un nuevo escenario político dentro del país.

El presidente afirmó que este momento representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, en referencia a un posible cambio en el gobierno de la República Islámica.

Además, aseguró que desde Washington han recibido información que indica que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, fuerzas militares y cuerpos de seguridad ya no estarían dispuestos a continuar combatiendo.

Según el mandatario estadounidense, algunos de esos elementos buscarían obtener garantías o inmunidad ante el nuevo escenario político.

Trump ofrece inmunidad a fuerzas de seguridad iraníes

El presidente estadounidense afirmó que miembros de fuerzas de seguridad iraníes podrían recibir inmunidad si abandonan el conflicto y cooperan con un eventual proceso político dentro del país.

Trump sugirió que esos grupos podrían integrarse con sectores que él denominó “patriotas iraníes” para reorganizar las instituciones del país.

"Ahora pueden tener inmunidad; después solo obtendrán la muerte".

El mandatario señaló que espera que fuerzas de seguridad y sectores opositores puedan colaborar para reorganizar el país tras los ataques militares recientes.

Estados Unidos anuncia continuidad de bombardeos

En el mismo mensaje, Trump advirtió que los bombardeos contra objetivos en Irán continuarán durante los próximos días.

El presidente indicó que la campaña militar seguirá con ataques precisos mientras se mantenga el objetivo estratégico de la operación.

"Los bombardeos intensos y precisos continuarán, sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Medio Oriente y, de hecho, en el mundo".

Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre la muerte de Ali Jameneí, y el gobierno de EUA no ha presentado pruebas públicas que respalden la afirmación realizada por el presidente.

