Peligran partidos de Irán en Copa Mundial por conflicto con EUA

La posible participación de Irán en el Mundial 2026 quedó en duda tras el aumento de tensiones en Medio Oriente luego de los ataques militares lanzados por EUA contra territorio iraní. La situación llevó a autoridades del futbol iraní a considerar improbable que la selección nacional dispute el torneo programado en Norteamérica.

El presidente de la federación iraní de futbol, Mehdi Taj, reconoció que el panorama actual complica seriamente la presencia del equipo en la Copa del Mundo, que tendrá partidos de fase de grupos programados en territorio estadounidense.

¿Por qué Irán podría quedar fuera del Mundial 2026?

Las dudas surgieron después de que la administración de Donald Trump anunciara el 28 de febrero operaciones militares contra Irán, en medio del aumento de tensiones con ese país.

Tras los ataques, autoridades deportivas iraníes reconocieron que el contexto político y militar podría impedir la participación de la selección nacional en la Copa del Mundo.

En declaraciones difundidas en Teherán, Mehdi Taj señaló que el panorama es incierto para el equipo nacional.

"Con lo ocurrido hoy y el ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los responsables deportivos quienes deben decidir al respecto".

Además, el dirigente confirmó que la liga iraní de futbol fue suspendida hasta nuevo aviso como consecuencia de la situación regional.

Irán ya estaba clasificado para la Copa del Mundo

La selección iraní aseguró su presencia en el Mundial tras clasificar en marzo de 2025, lo que representaba su cuarta participación consecutiva en la máxima competencia del futbol internacional.

De acuerdo con el calendario preliminar del torneo, Irán debía disputar tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense durante junio.

El equipo tenía programado enfrentar a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, posteriormente jugar contra Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y cerrar la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.

Equipos que podrían reemplazar a Irán

En caso de que Irán no pueda participar en el Mundial, distintas selecciones aparecen como posibles sustitutas dentro de la clasificación asiática.

Uno de los escenarios contempla que Emiratos Árabes Unidos ocupe el lugar del combinado iraní en la Copa del Mundo. Otra posibilidad es que Irak sea quien tome ese cupo directo, mientras que Emiratos Árabes Unidos ocuparía el lugar de Irak en la repesca continental.

Ese repechaje está previsto para finales de marzo, donde el representante asiático enfrentaría a selecciones como Bolivia o Surinam en busca de un lugar en el torneo.

FIFA sigue la situación tras el conflicto

Tras conocerse los ataques en Irán, la FIFA abordó la situación durante una reunión de la Junta Internacional de la Asociación de Futbol (IFAB) realizada en Gales.

El secretario general del organismo, Mattias Grafström, señaló que seguirán atentos a la evolución del conflicto antes de tomar cualquier decisión.

"Leí las noticias esta mañana. Es prematuro comentar en detalle, pero estaremos atentos a la evolución de todos los asuntos a nivel mundial".

El dirigente agregó que el objetivo del organismo es que el Mundial se desarrolle con seguridad para todos los equipos participantes.

Otros torneos deportivos también enfrentan incertidumbre

El conflicto regional también genera dudas sobre otros eventos deportivos internacionales programados en Medio Oriente.

Entre ellos destaca la Finalissima, el partido entre los campeones de Europa y América que enfrentaría a España y Argentina el 27 de marzo en Lusail, Qatar.

Las tensiones en la región ya provocaron la suspensión de varias ligas deportivas y el aplazamiento de partidos en países como Israel, Irán y Qatar.

Además, el torneo juvenil de baloncesto Next Generation, que se disputaba en Abu Dabi con equipos sub-18 europeos, fue suspendido por la Euroliga mientras las delegaciones esperan la reapertura del espacio aéreo para regresar a sus países.

Comentarios