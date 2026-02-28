Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado del país a la solución pacífica de los conflictos internacionales luego del ataque realizado por EUA e Israel contra Irán, un hecho que incrementó la tensión en Medio Oriente.

Durante una gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, la mandataria fue cuestionada por la prensa sobre la escalada del conflicto. Ante ello, enfatizó que la postura histórica de México se mantiene firme: privilegiar el diálogo y evitar confrontaciones armadas.

“Paz, queremos paz. México siempre va a luchar por la paz”.

Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana promueve la resolución pacífica de controversias entre naciones, principio que forma parte de la tradición diplomática del país.

Colocan primera piedra de hospital del IMSS en Culiacán

Durante su visita, la presidenta también encabezó la colocación de la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán.

En el evento participó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de trabajadores del IMSS, personal de la Secretaría de Salud, representantes de la Delegación Bienestar Sinaloa, integrantes del SNTE, miembros de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ciudadanos.

La ceremonia marcó el inicio formal de una obra considerada prioritaria para fortalecer la infraestructura médica del estado y ampliar la atención especializada para la población derechohabiente.

Inversión de más de 4 mil millones de pesos

El Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán contempla una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, recursos destinados a mejorar la capacidad hospitalaria y ampliar los servicios médicos especializados.

De acuerdo con autoridades, el nuevo hospital permitirá reducir tiempos de espera, incrementar la cobertura médica y ofrecer atención de mayor complejidad a miles de pacientes en Sinaloa.

El proyecto se perfila como una de las obras más relevantes del sector salud en la entidad por el impacto que tendrá en la atención médica regional y en la ampliación de servicios especializados.

Durante el acto, asistentes manifestaron su respaldo a la presidenta con mensajes de agradecimiento y apoyo a la construcción del hospital, en un ambiente de participación social enfocado en el fortalecimiento del sistema público de salud.

