Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EUA

Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra.

De acuerdo con la agencia iraní IRNA, dicha propuesta se envió a través de Pakistán, que funge como país mediador entre ambas naciones.

Según el medio, este documento propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había declarado previamente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de Estados Unidos que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada.

Teherán insiste en que las negociaciones deben centrarse en acuerdo de paz

Previamente, Teherán insistió en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz. Mientras que el presidente Donald Trump afirmó que esperaba que Irán enviara su respuesta el sábado y que, si no existía un entendimiento, volverá a reactivar la operación Proyecto Libertad para escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones.

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