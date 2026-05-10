Benjamin Netanyahu busca eliminar ayuda militar de EUA en 10 años

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su gobierno contempla eliminar de forma gradual la ayuda militar que actualmente recibe de Estados Unidos, un respaldo económico que asciende a 3 mil 800 millones de dólares anuales y que ha sido clave en la cooperación estratégica entre ambos países durante décadas.

La declaración fue realizada durante una entrevista, donde adelantó que su intención es reducir ese financiamiento hasta llevarlo a cero en un plazo aproximado de diez años.

Busca reducir la dependencia financiera

Netanyahu explicó que ya ha expresado esta postura tanto al presidente Donald Trump como a integrantes de su propio entorno político.

El mandatario israelí relató que su planteamiento generó sorpresa entre varios de sus interlocutores, al tratarse de una propuesta que modificaría uno de los pilares históricos de la relación bilateral en materia de defensa.

Según explicó, considera que ha llegado el momento de que Israel reduzca su dependencia del respaldo financiero militar estadounidense y fortalezca su capacidad de autosuficiencia.

Además, subrayó que el proceso podría arrancar de inmediato, sin esperar nuevos ciclos legislativos en Washington, e incluso consideró que la reducción podría avanzar con rapidez si existen las condiciones políticas necesarias.

La ayuda militar enfrenta creciente presión política

El respaldo económico que Washington entrega cada año al Estado israelí fue pactado mediante acuerdos avalados por el Congreso de Estados Unidos, aunque en años recientes ha enfrentado un mayor escrutinio político.

Ese debate se ha intensificado a raíz de la guerra en Gaza y del replanteamiento general que sectores estadounidenses impulsan sobre el financiamiento exterior.

Analistas consideran que cualquier modificación a este esquema representaría un cambio relevante en una de las alianzas militares más sólidas del escenario internacional.

Netanyahu insiste en presión contra Irán

Netanyahu afirmó que la ofensiva contra Irán ha logrado avances importantes, aunque aseguró que la confrontación aún no ha concluido.

El primer ministro reiteró que las capacidades relacionadas con el uranio enriquecido y la infraestructura nuclear iraní deben ser desmanteladas para evitar riesgos mayores en la región.

También reveló que Trump le ha manifestado su intención de intervenir en el tema, posiblemente mediante un acuerdo diplomático, al considerar que se trata de una misión de alta prioridad estratégica.

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