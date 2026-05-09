Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sequia_bajos_niveles_de_presa_reynosa_0730b9cd80
Nacional

El 15% de México se ve afectado por una intensa sequía

El informe, elaborado por el SMN, atribuye esto a sistemas anticiclónicos y a la intensa onda de calor que azotó al país durante la última semana de abril

  • 09
  • Mayo
    2026

Tras dos meses de una recuperación paulatina, la falta de lluvias y las altas temperaturas han vuelto a ganar terreno en el territorio mexicano. De acuerdo con el reporte más reciente del Monitor de Sequía de México, la superficie afectada del país subió de un 12.3% a un 15.4% durante la última quincena de abril.

Este incremento marca el fin de una racha de cuatro quincenas consecutivas de mejoría, coincidiendo con la entrada de lleno de la época de estiaje en gran parte de la República. Pese a este repunte, las autoridades informaron que el 84.6% del territorio nacional aún se mantiene libre de impactos.

El factor climático: calor y ausencia de nubes

El informe, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), atribuye este retroceso a la presencia de sistemas anticiclónicos y a la intensa onda de calor que azotó al país durante la última semana de abril. Estos fenómenos generaron un ambiente más cálido y seco, impidiendo la formación de nubes en regiones clave.

Sufren sequía moderada al norte de Tamaulipas.png

Las zonas más golpeadas por lluvias debajo del promedio fueron el noroeste y sur del país, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán. Como consecuencia, se observó un aumento en las áreas consideradas como anormalmente secas (D0), afectando específicamente a Sonora, Sinaloa, Chiapas y la península de Baja California, así como la zona limítrofe entre San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Contraste en el noreste y centro

No todo el panorama es desalentador. El SMN destacó que, en contraste, la interacción de frentes fríos, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical favorecieron lluvias por arriba del promedio en el noreste y centro del país.

Estas precipitaciones permitieron reducir la intensidad de la sequía en regiones del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se registraba un nivel de sequía que iba de moderada a excepcional.

Sufren sequía moderada al norte de Tamaulipas.png

Niveles de afectación y estados críticos

Al cierre del 30 de abril, el diagnóstico del territorio nacional muestra que el 11.6% del país se encuentra anormalmente seco, mientras que el resto de las afectaciones se divide en sequía moderada (2.4%), severa (1.0%), extrema (0.3%) y excepcional (0.1%).

En cuanto al impacto geográfico por municipios, los estados que presentan el mayor porcentaje de alcaldías afectadas son los siguientes:

  • Coahuila, a la cabeza con el 42.1% de sus municipios.

  • Tamaulipas, con el 23.3%.

  • Sinaloa, con el 20%.

  • Chihuahua, con el 10.4%.

Las autoridades instan a mantener el uso responsable del agua, ya que la combinación de altas temperaturas y el estiaje representan un reto para el almacenamiento de los cuerpos de agua en gran parte de la nación.

sequia-mexico.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

222222_8c754fa227
SEP definirá el 11 de mayo cambios al calendario escolar
venta_minisplits_calor_23bd04164a
Aumenta demanda de minisplits y tinacos en Coahuila por calor
EH_COLLAGE_1_ab40d96041
SEP analiza adelantar clases por Mundial y altas temperaturas
publicidad

Últimas Noticias

cruz_azul_2026_7b0caf99ba
Cruz Azul vence al Atlas y se clasifica a la semifinal
Whats_App_Image_2026_05_10_at_12_27_46_AM_1f82d8dd2e
Sean Strickland vence a Khamzat Chimaev y recupera cinturón
hondius_9df9618e58
MV Hondius arriba a España tras alerta sanitaria por hantavirus
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_05_07_at_6_42_54_PM_fa37dc15e3
Aprueba Cabildo mejorar Plan de Obra 2026 para Victoria
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
publicidad
×