Sorprende en Iturbide frente frío 50 el Día de las Madres

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso preventivo ante la llegada del Frente Frío número 50, el cual ya ha comenzado a manifestarse este domingo con la caída de granizo en la zona serrana del estado.

Cerca de las 18:00 horas, habitantes de la cabecera municipal de Iturbide reportaron una fuerte granizada.

El fenómeno fue confirmado por la corporación estatal, que compartió imágenes de las calles cubiertas por el hielo, resultado del choque de masas de aire que precede al frente frío.

De acuerdo con el reporte oficial, el sistema frontal recorrerá el noreste del país durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes 11 de mayo.

La interacción con un canal de baja presión provocará las siguientes condiciones en el área metropolitana de Monterrey: Lluvias moderadas a fuertes con posible actividad eléctrica, ráfagas que oscilarán entre los 30 y 40 km/h en la zona urbana, alcanzando hasta 50 km/h en las regiones Norte, Oriente y Sur.

Se esperan entre 5 y 25 mm de lluvia en gran parte del territorio estatal durante el lunes.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19 y 20 grados centígrados y la máxima será de 27 grados.

Ante el cambio repentino en las condiciones del tiempo, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a tomar las siguientes medidas de seguridad.

Asegurar láminas, macetas u objetos que puedan ser proyectados por las ráfagas de viento.

Extremar precauciones ante el pavimento mojado y la reducción de visibilidad por lluvia o granizo y mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

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