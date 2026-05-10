Aterriza vuelo militar con tripulantes del crucero MV Hontius

Un avión del Ejército del Aire y del Espacio de España aterrizó este domingo en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con los 14 ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius, embarcación que permanece bajo vigilancia internacional tras detectarse un brote de hantavirus durante su travesía.

La llegada activó uno de los despliegues sanitarios más estrictos registrados en territorio español en los últimos años, con un protocolo de aislamiento, vigilancia médica y traslado especializado diseñado para minimizar cualquier riesgo epidemiológico.

El operativo fue coordinado entre el Ministerio de Defensa, autoridades sanitarias y cuerpos de emergencia, luego de que los pasajeros fueran desembarcados horas antes en Tenerife bajo medidas extraordinarias de seguridad biológica.

Un aterrizaje bajo máxima vigilancia sanitaria

La aeronave militar tocó tierra alrededor de las 15:00 horas hora local en la base madrileña, donde un corredor sanitario previamente acordonado esperaba a los repatriados.

Los pasajeros no tuvieron contacto con áreas públicas ni con personal ajeno al dispositivo. Al descender fueron trasladados directamente a unidades médicas militares para iniciar la siguiente fase del protocolo sanitario.

Previo al vuelo, todos habían pasado por un proceso de descontaminación preventiva y revisión clínica en Tenerife, donde personal especializado verificó signos vitales, evaluó posibles síntomas y supervisó el uso de equipo de protección individual.

De acuerdo con reportes oficiales, ninguno presentó síntomas visibles al momento del aterrizaje, aunque permanecerán bajo observación debido al periodo de incubación prolongado asociado a este tipo de virus.

Traslado inmediato hacia hospital

Tras su llegada, los 14 españoles fueron enviados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, uno de los centros mejor preparados del país para atender emergencias infecciosas de alta complejidad.

Ahí permanecerán bajo vigilancia médica y seguimiento epidemiológico constante mientras se realizan pruebas diagnósticas para descartar cualquier contagio activo.

Las evaluaciones contemplan pruebas PCR, monitoreo de temperatura, análisis clínicos periódicos y seguimiento especializado durante varios días, debido a que el hantavirus puede manifestarse de forma tardía tras la exposición inicial.

El hospital cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, reforzada tras crisis sanitarias previas como la del ébola, y fue activada como medida preventiva.

Fuentes sanitarias españolas reconocieron que el dispositivo desplegado representa uno de los operativos de contención biológica más complejos desde 2014.

La operación incluyó la movilización conjunta de personal militar, epidemiólogos, especialistas hospitalarios y equipos de vigilancia internacional, además de la participación de un experto vinculado a la Organización Mundial de la Salud, quien viajó en la aeronave para facilitar información clínica directa a los médicos receptores.

El caso del MV Hondius mantiene bajo observación a autoridades europeas y organismos internacionales luego de que el brote provocara fallecimientos y obligara a evacuar pasajeros de distintas nacionalidades.

Por ahora, las autoridades españolas insisten en que no existe riesgo para la población general, aunque mantendrán vigilancia activa sobre los repatriados hasta completar el periodo de observación epidemiológica.

La prioridad, explicaron, es actuar con rapidez y precisión para evitar cualquier escenario de transmisión mientras continúa la investigación internacional sobre el origen y alcance del brote detectado a bordo.

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