Trump prevé reanudar negociaciones con Irán en dos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las negociaciones con Irán para intentar poner fin al conflicto podrían reanudarse en un plazo de dos días, luego del fracaso de la primera ronda de diálogo celebrada en Pakistán.

Durante una entrevista telefónica en Islamabad, el mandatario sugirió que se mantienen abiertas las posibilidades de retomar las conversaciones.

“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días”, expresó Trump, al insinuar un posible avance diplomático.

Expectativa tras negociaciones fallidas

El comentario del presidente estadounidense se produce después de que delegaciones de Washington y Teherán sostuvieran un encuentro en la capital paquistaní, considerado el de más alto nivel entre ambos países en décadas.

Las conversaciones, encabezadas por el vicepresidente JD Vance, se prolongaron por más de 20 horas, pero concluyeron sin acuerdos concretos.

Se trató del primer acercamiento de este nivel desde la ruptura de relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979, un antecedente que subraya la complejidad del diálogo entre ambas naciones.

El papel de Pakistán en la mediación

Trump también hizo referencia al papel del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, a quien atribuyó avances en el proceso.

“Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”, afirmó el mandatario.

Munir ha sido una figura clave en la interlocución, particularmente tras haber estrechado vínculos con Trump durante el conflicto entre Pakistán e India el año pasado.

Escalada tras el bloqueo en Ormuz

El escenario diplomático ocurre en medio de una creciente tensión en la región, luego de que Estados Unidos ordenara el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Dicha medida fue adoptada tras el fracaso de las negociaciones y en el contexto de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en la que Irán también había tomado acciones similares.

Hasta ahora, ni Washington ni Teherán han confirmado oficialmente una nueva fecha para retomar el diálogo.

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