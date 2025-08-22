Cerrar X
inter_trump_putin_30f6c54040
Internacional

Trump: 'Putin podría venir a Mundial de 2026 en Estados Unidos'

El presidente de EUA afirmó que Putin podría asistir al Mundial que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, según cómo evolucionen las relaciones

  • 22
  • Agosto
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que podría invitar al similar ruso, Vladímir Putin, al Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, dependiendo de cómo se desarrollen las relaciones.

Esta afirmación fue hecha durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, después de que el mandatario mostrara una fotografía junto a Putin, la cual fue tomada en la reciente cumbre en Alaska.

"Y acabo de recibir una foto de alguien que tiene muchas ganas de estar allí. Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, pero no tan respetuoso con los demás. […] Es un hombre llamado Vladímir Putin, que creo que vendrá; dependiendo de lo que pase, puede que venga o puede que no, dependiendo de lo que pase", dijo.

Del mismo modo, Trump dijo que aún "tienen muchas cosas que hacer en las próximas dos semanas", añadiendo que la foto le pareció "bonita".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25234781234935_e366babc6f
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz avasallan el tenis masculino
AP_25235403633617_0e1084b8ca
Presidente surcoreano visita Tokio para realzar amistad con Japón
nl_miguel_flores_eb5a986090
'Nuevo León acelera obras rumbo al Mundial 2026': Miguel Flores
publicidad

Últimas Noticias

Gz_Eei9_WYA_Ahq_O4_13858c2aec
Barcelona remonta al Levante con un gol sobre la hora
Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
Erika_Buenfil_70562e0ed2
Detienen a presuntos ladrones de Erika Buenfil; uno es colombiano
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×