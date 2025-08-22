Trump: 'Putin podría venir a Mundial de 2026 en Estados Unidos'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que podría invitar al similar ruso, Vladímir Putin, al Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, dependiendo de cómo se desarrollen las relaciones.

Esta afirmación fue hecha durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, después de que el mandatario mostrara una fotografía junto a Putin, la cual fue tomada en la reciente cumbre en Alaska.

"Y acabo de recibir una foto de alguien que tiene muchas ganas de estar allí. Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, pero no tan respetuoso con los demás. […] Es un hombre llamado Vladímir Putin, que creo que vendrá; dependiendo de lo que pase, puede que venga o puede que no, dependiendo de lo que pase", dijo.

Del mismo modo, Trump dijo que aún "tienen muchas cosas que hacer en las próximas dos semanas", añadiendo que la foto le pareció "bonita".

Comentarios