Nacional

'México está de moda'; Turismo destaca altos índices durante 2025

Destacan avances debido a que la mandataria federal estableció como meta, el posicionar a México en el top 5 de los países más visitados en el mundo

  • 02
  • Enero
    2026

La Secretaría de Turismo destacó los altos índices obtenidos por México durante el 2025.

Durante la conferencia matutina encabezada este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Josefina Rodríguez aseguró que "México está de moda", luego de registrar 13.6% más de visitantes internacionales de enero a octubre en comparación del 2024. Mientras que más de 2.1 millones de turistas arribaron al país en el mismo periodo comprendido, lo que generó una ocupación hotelera de 60.2%.

Índices-turismo.jpg

Estados Unidos y Canadá destacan en mercados emisores hacia México

Estados Unidos y Canadá, miembros del T-MEC, se reportaron como los principales países en la participación por llegadas vía área al territorio mexicano.

Indicadores-turismo.jpg

Mientras que la Unión Americana registró un 67.3%, Canadá logró registrar 12.5%, un equivalente a las 11.6 millones de llegadas al país.

Nuevos indicadores en turismo

En la conferencia matutina impartida desde el Palacio Nacional, la titular de la dependencia mencionó la creación de nuevos indicadores para el monitoreo del crecimiento turístico.

finanzas-turismo.jpeg

Se menciona que el PIB Turístico del 2024 alcanzó los 2.71 billones de pesos, lo que representó 8.7% del PIB nacional. Sin embargo, en 2025, dicho indicador aumentó 2.5%.

"Recordemos que el turismo no es solo un generador de derrama económica, sino de prosperidad compartida para todas y todos los que habitan en el país" resaltó la secretaria.

Turismo archivo

En tanto, al revelar la Inversión Extranjera Directa Turística aumentó las experiencias de hospedaje al reportar un 40.3% de crecimiento con respecto al tercer trimestre del 2024.

Recluta turismo alrededor de 5 millones de personas

Rodríguez mencionó que el número de trabajadores asegurados en el sector aumentó un 4.9% durante el pasado mes de noviembre, lo que representa más de 5 millones de trabajadores empleados en diversas actividades relacionadas al turismo.

Abren más de 100 rutas aéreas durante 2025

Con respecto a las rutas aéreas, se mencionó que fueron alrededor de 111 las vías abiertas por el crecimiento del sector turístico. Mencionó que de las 111, 67 corresponden a lo internacional, mientras que los 44 restantes son para trayectos nacionales.

Captura de pantalla 2026-01-02 080307.png

La titular recordó que la mandataria federal estableció como meta el posicionar a México en el top 5 de los países más visitados en el mundo. Es por ello, que resaltó que el recimiento turístico se vio acrecentado en aspectos como ingresos por visitantes y sus arribos al hotel.

 


