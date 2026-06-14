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Internacional

Avioneta se estrella en Missouri y acaba con la vida de pasajeros

Los primeros en responder han revisado el área y no encontraron a nadie que hubiera podido intentar saltar antes del accidente

  • 14
  • Junio
    2026

Una avioneta que transportaba a un piloto y 11 pasajeros que planeaban hacer paracaidismo se estrelló este domingo en el campo de Missouri, Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, este  accidente ocurrió poco después de que la aeronave despegara de un aeropuerto local alrededor de las 11:30 horas, donde algunos familiares de los ocupantes presenciaron el accidente.

Según el jefe policial del condado Bates, Chad Anderson, clérigos y voluntarios acudieron al lugar para ayudar a los familiares, mientras las autoridades trabajan para identificar a algunas de las víctimas y notificar a sus familiares más cercanos.

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) se encontraban en el momento de los hechos, por lo que un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se dirigió al lugar para investigar.

Los primeros en responder han revisado el área y no encontraron a nadie que hubiera podido intentar saltar antes del accidente, dijo el gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Bates, Dennis Jacobs.

La Pacific Aerospace 750XL que se estrelló es un modelo de aeronave popular para el paracaidismo y que también ha demostrado ser útil para otros usos, incluidos carga, mapeo aéreo y evaluación médica. 

Las empresas de paracaidismo operan en la región ocho o nueve meses al año, y la temporada suele comenzar a finales de marzo o principios de abril y extenderse hasta octubre o noviembre. Alguien que respondió el teléfono en Skydive Kansas City declinó hablar con un reportero de The Associated Press.


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