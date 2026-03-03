Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
portaviones_francia_mediterraneo_e14d78bd6d
Internacional

Envía Francia portaaviones de propulsión nuclear al Mediterráneo

Emmanuel Macron ordenó enviar el portaaviones Charles de Gaulle y refuerzos a Medio Oriente ante la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán

  • 03
  • Marzo
    2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó el despliegue inmediato del portaaviones Charles de Gaulle y su escolta hacia el Mediterráneo, en respuesta a la guerra que estalló tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En un mensaje televisado a la nación, el mandatario confirmó que el buque insignia francés, junto con sus medios aéreos y fragatas, ya navega hacia la zona.

Además, anunció el envío de cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y radares aerotransportados que han sido desplegados en las últimas horas.

Refuerzo militar y defensa propia

Macron detalló que Francia ha derribado drones “en legítima defensa” desde el inicio del conflicto y reconoció que dos bases francesas fueron alcanzadas por ataques limitados que provocaron daños materiales.

También informó que la fragata Languedoc se dirige a Chipre, mientras se refuerzan los sistemas antiaéreos en la región. En paralelo, Reino Unido movilizó un buque de guerra y helicópteros tras un ataque con dron contra la base británica de Akrotiri.

Hasta ahora, el Charles de Gaulle participaba en maniobras de la OTAN en el mar Báltico como parte de la Operación Lafayette 26, enfocada en disuadir amenazas contra infraestructura submarina en el Atlántico Norte.

Ormuz cerrado y tensión energética

El estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo, permanece cerrado de facto, lo que ha llevado a navieras internacionales a suspender rutas.

Ante este escenario, Macron planteó la construcción de una coalición internacional, incluso con medios militares, para garantizar la seguridad de las principales rutas marítimas.

Advertencia directa a Israel

En su intervención, el presidente francés marcó distancia tanto de Teherán como de Jerusalén. Señaló que Francia no puede respaldar operaciones que vulneren el derecho internacional, aunque responsabilizó a Irán por su programa nuclear.

Al mismo tiempo, lanzó una advertencia clara a Israel: "una operación terrestre en Líbano sería una escalada peligrosa y un error estratégico", dijo.

La declaración se produce mientras el Ejército israelí anunció ataques contra infraestructura de Hezbolá en Tiro y después de un bombardeo en Saida contra una organización aliada del grupo chií y de Hamás.

Por otra parte, Macron pidió a Hezbolá cesar sus ataques y exigió a Israel respetar la soberanía libanesa. La guerra, advirtió, ya se ha extendido más allá de Irán y amenaza con desestabilizar aún más a Medio Oriente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

renuncia_ministro_justicia_argentina_0161befdf1
Renuncia ministro de Justicia en Argentina; ya tiene reemplazo
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street abre en verde tras caídas por guerra en Medio Oriente
reino_unido_sufre_ataque_portaaviones_estrecho_ormuz_f1fcf956a7
Reino Unido sufre ataque a portacontenedores en estrecho de Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×