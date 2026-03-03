Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_03_at_15_03_17_72889ec7af
Nuevo León

Mandan veto a modificaciones para tarifas sociales del transporte

Acuden al Congreso a presentar un veto a las modificaciones a la Ley de Movilidad en donde se aprobaban las tarifas sociales en el transporte público

  • 03
  • Marzo
    2026

El gobierno del Estado acudió al Congreso a presentar un veto a las modificaciones a la Ley de Movilidad en donde se aprobaban las tarifas sociales en el transporte público.

Fue en la oficialía de partes del Congreso que dos personas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo acudieron e indicaron que estaban presentando un veto sin dar más detalles al respecto.

Sin embargo, una fuente del Poder Ejecutivo, aseguró que eran veros a las modificaciones a la ley de movilidad, las cuales aprobaban tarifas preferenciales para grupos vulnerables, tarifa única de trasbordo en el transporte publico, la opción de comprar un pase de multi viajes y el subsidio para las personas con discapacidad.

Esto fue aprobado el pasado 11 de febrero en el pleno con 33 votos a favor, superando un veto anterior que ya había hecho el gobernador.

Según el reglamento, al ser una reforma que ya había superado un veto, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para publicarlo en el Periódico Oficial del Estado y en dado caso que haya alguna inconformidad, puede recurir a instancias jurídicas como la Corte, para presentar alguna observación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

55129356365_3ef709be0d_o_2681ac9e33
Congreso de NL reconoce título de Auténticos Tigres
INFO_7_UNA_FOTO_56267d4a48
Personas con discapacidad podrán tramitar placas online en NL
AP_26063713088233_1cf147f8b4
Doug Burgum y Delcy Rodríguez se reúnen para tratar recursos
publicidad

Últimas Noticias

Glen_Zambrano_d207dc19d3
Dejan en manos de la ASE auditar a Reforestación Extrema
Whats_App_Image_2026_03_04_at_5_21_22_PM_5b2a5f81d0
Pequeños comercios esperan derrama de más de $60,000 mdp
choque_en_arteaga_a3cfc16c83
Aparatoso choque de tráileres provoca incendio en Arteaga
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×