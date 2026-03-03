Mandan veto a modificaciones para tarifas sociales del transporte

El gobierno del Estado acudió al Congreso a presentar un veto a las modificaciones a la Ley de Movilidad en donde se aprobaban las tarifas sociales en el transporte público.

Fue en la oficialía de partes del Congreso que dos personas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo acudieron e indicaron que estaban presentando un veto sin dar más detalles al respecto.

Sin embargo, una fuente del Poder Ejecutivo, aseguró que eran veros a las modificaciones a la ley de movilidad, las cuales aprobaban tarifas preferenciales para grupos vulnerables, tarifa única de trasbordo en el transporte publico, la opción de comprar un pase de multi viajes y el subsidio para las personas con discapacidad.

Esto fue aprobado el pasado 11 de febrero en el pleno con 33 votos a favor, superando un veto anterior que ya había hecho el gobernador.

Según el reglamento, al ser una reforma que ya había superado un veto, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para publicarlo en el Periódico Oficial del Estado y en dado caso que haya alguna inconformidad, puede recurir a instancias jurídicas como la Corte, para presentar alguna observación.

