Irán permite tránsito de buques chinos por Ormuz, según medios

Irán permitió este jueves el tránsito de buques chinos a través del estrecho de Ormuz, informaron diversos medios iraníes.

Según las agencias Fars y Tasnim, aparentemente vinculadas, estas embarcaciones fueron autorizadas por las autoridades.

"Tras la decisión de la República Islámica, se autorizó a varios buques chinos atravesar el estrecho de Ormuz siguiendo los protocolos iraníes"

Ambos medios citaron fuentes informadas de la situación y no ofrecieron más detalles.

La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Al mismo tiempo, Teherán insiste en que permite el paso de buques que sigan las rutas establecidas por la Armada iraní y tiene la intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho con la aprobación de un proyecto de ley.

Esto se contrapone a lo dicho por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Estados Unidos buscará persuadir a China para frenar las acciones de Irán en el estrecho.

EUA busca volver a China más activo en conflicto con Irán: Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico.

Durante una entrevista, Ruboi afirmó que buscan convencer a China para que desempeñe un papel más activo en este conflicto.

"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el golfo Pérsico".

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