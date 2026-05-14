Pentágono cancela envío de tropas de Estados Unidos a Polonia

El Pentágono canceló el despliegue de una brigada blindada estadounidense que se dirigía a Polonia, en una nueva señal del repliegue militar impulsado por el presidente Donald Trump en Europa.

La decisión involucra a la Segunda Brigada Blindada de Combate de la Primera División de Caballería, una unidad integrada por más de 4,000 soldados, cuyo traslado formaba parte de las operaciones militares estadounidenses en el continente europeo.

Aunque el Departamento de Defensa evitó ofrecer detalles oficiales sobre el movimiento, funcionarios estadounidenses confirmaron a medios locales que la medida responde a una reconfiguración de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y advirtieron que podrían venir más ajustes en los próximos meses.

Una estrategia de reducción militar en Europa

La cancelación del despliegue se suma a la política anunciada por Donald Trump para disminuir la presencia militar estadounidense en el llamado “viejo continente”, una postura que ha incrementado las tensiones con varios aliados europeos en materia de defensa y seguridad internacional.

A principios de mayo, Trump adelantó que retiraría más de 5,000 soldados estacionados en Alemania en un plazo de entre seis y doce meses.

El mandatario vinculó aquella decisión con declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien cuestionó públicamente la estrategia de Washington frente al conflicto con Irán y aseguró que Teherán estaba “humillando” a Estados Unidos.

Trump respondió entonces que el retiro de tropas no se limitaría únicamente a Alemania.

“Serán muchos más”, advirtió el presidente estadounidense al referirse a la reducción militar en Europa.

El Pentágono busca que Europa asuma más responsabilidades

Desde hace meses, el Departamento de Defensa estadounidense ha reiterado que su objetivo a largo plazo es que los países europeos asuman una mayor carga en la defensa convencional del continente.

La estrategia busca reducir gradualmente el papel militar de Washington en Europa y concentrar recursos en otras prioridades de seguridad internacional.

Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 80,000 efectivos desplegados en territorio europeo, una cifra similar a la existente antes del inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

La mayor presencia militar estadounidense en Europa se concentra en Alemania, donde permanecen cerca de 36 mil 400 soldados.

Reino Unido ocupa el segundo lugar con poco más de 10,000 efectivos desplegados.

Presencia militar en decenas de bases europeas

Las fuerzas estadounidenses operan actualmente en una amplia red de instalaciones distribuidas por Europa.

De acuerdo con datos del Departamento de Defensa, Estados Unidos mantiene 31 bases permanentes en territorio europeo, además de 19 ubicaciones adicionales con acceso operativo para el Pentágono.

La posible reducción de tropas y movimientos militares ha generado preocupación entre algunos aliados europeos, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y el incremento de las tensiones geopolíticas con Rusia.

Por ahora, Washington no ha confirmado si habrá nuevas cancelaciones o retiros adicionales de personal militar en otras regiones del continente, aunque funcionarios estadounidenses reconocieron que podrían anunciarse más medidas próximamente.

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