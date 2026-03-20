Ubica DEA a Petro como ‘objetivo prioritario’ en indagatoria

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es investigado por al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos en indagatorias relacionadas con posibles vínculos con el narcotráfico internacional y el financiamiento de su campaña presidencial.

Las pesquisas, que se encuentran en una etapa inicial, están a cargo de fiscales en Manhattan y Brooklyn, con participación de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

DEA lo cataloga como ‘objetivo prioritario’

De acuerdo con registros oficiales, Gustavo Petro ha sido designado como un “objetivo prioritario” por la DEA, una categoría reservada para personas consideradas con impacto significativo en el tráfico de drogas. Los documentos señalan que el mandatario ha aparecido en diversas investigaciones desde 2022, varias basadas en testimonios de informantes confidenciales.

Entre las líneas de investigación se incluyen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y un posible esquema para beneficiar a narcotraficantes mediante su política de “paz total”. También se analizan acusaciones sobre el uso de estructuras estatales para facilitar el tráfico de drogas a través de puertos colombianos.

¿Qué investigan las fiscalías de EUA contra Gustavo Petro?

Las autoridades estadounidenses indagan posibles reuniones con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió donaciones ilícitas. Además, fiscales han interrogado a personas vinculadas con redes criminales sobre supuestos sobornos para evitar extradiciones hacia Estados Unidos.

Una de las líneas de investigación apunta a encuentros en la cárcel La Picota, donde presuntamente intermediarios habrían ofrecido beneficios a narcotraficantes a cambio de pagos. Hasta el momento, no se ha confirmado la presentación de cargos formales ni la implicación directa del mandatario en delitos.

Familia de Petro también bajo escrutinio

Las investigaciones se desarrollan en paralelo a señalamientos contra personas cercanas al presidente. Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de recibir aportaciones ilegales para financiar gastos personales, aunque se ha declarado inocente. Asimismo, su hermano, Juan Fernando Petro, ha sido mencionado en supuestas negociaciones con narcotraficantes encarcelados.

Relación con Trump marca el contexto político

El proceso ocurre en medio de tensiones entre Gustavo Petro y el presidente de EUA, Donald Trump, quien ha emitido críticas públicas contra el mandatario colombiano. En distintos momentos, Trump lo ha señalado por su manejo del narcotráfico y ha impulsado medidas como sanciones económicas y restricciones migratorias.

Sin embargo, en meses recientes ambos gobiernos han mostrado señales de distensión tras encuentros diplomáticos en Washington.

Petro rechaza acusaciones y niega vínculos criminales

El presidente colombiano ha negado de forma reiterada cualquier relación con organizaciones criminales y aseguró que no recibió dinero de narcotraficantes durante su campaña. También afirmó que las investigaciones servirán para desmontar señalamientos en su contra.

“No entró ni un solo peso de narcotraficantes a la campaña”, sostuvo el mandatario en redes sociales.

Petro ha señalado que su administración ha enfrentado a estructuras criminales y ha puesto en riesgo su vida al denunciar vínculos entre políticos y narcotráfico en Colombia.

Investigaciones surgen en medio de tensiones diplomáticas

Durante el último año, la relación entre ambos países ha atravesado episodios de confrontación. Entre ellos destacan la negativa inicial de Colombia a recibir vuelos con deportados desde EUA y la posterior amenaza de imposición de aranceles por parte de Trump.

Además, se han registrado sanciones económicas contra Petro y su entorno, así como la revocación de su visado en territorio estadounidense. Estos hechos se suman a desacuerdos en materia de seguridad regional y operativos contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

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