Irán advierte de que podría atacar "lugares turísticos"

Este viernes, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un blanco en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Desde ahora, según nuestra información, ni siquiera los lugares de recreación y turismo en todo el mundo serán seguros para ustedes”, advirtió el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.

Teherán responde a Washington

Estas declaraciones llegan justo el día en que el presidente estadounidense Donald Trump aseguraba que su país está "muy cerca" de conseguir sus objetivos en la guerra que mantiene con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

“Es la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear”, declaró Trump.

Desde el inicio del conflicto, Irán ha utilizado misiles balísticos y drones para atacar infraestructuras energéticas e industriales, así como bases militares en países del Golfo e Israel. Estos bombardeos, aunque no han tenido como objetivo directo los lugares turísticos, han afectado a la población civil.

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