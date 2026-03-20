Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ataques_israel_contra_libano_f5b084934e
Internacional

Irán advierte de que podría atacar "lugares turísticos"

Estas declaraciones llegan el día en que el presidente estadounidense Donald Trump aseguraba que su país está "muy cerca" de conseguir sus objetivos de guerra

  • 20
  • Marzo
    2026

Este viernes, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un blanco en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Desde ahora, según nuestra información, ni siquiera los lugares de recreación y turismo en todo el mundo serán seguros para ustedes”, advirtió el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.

Teherán responde a Washington

Estas declaraciones llegan justo el día en que el presidente estadounidense Donald Trump aseguraba que su país está "muy cerca" de conseguir sus objetivos en la guerra que mantiene con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

“Es la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear”, declaró Trump.

Desde el inicio del conflicto, Irán ha utilizado misiles balísticos y drones para atacar infraestructuras energéticas e industriales, así como bases militares en países del Golfo e Israel. Estos bombardeos, aunque no han tenido como objetivo directo los lugares turísticos, han afectado a la población civil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_21_at_4_30_32_PM_6f4137c5d2
Destrucción en Israel: Irán ataca zona urbana de Arad
Whats_App_Image_2026_03_21_at_3_51_53_PM_33c0bacdd3
Riesgo nuclear por ataque iraní al sur de Israel
IMG_6520_f40fe2658a
Realiza IMSS cuarta edición de concurso para titulares estatales
publicidad

Últimas Noticias

1774131546936_162930313_1_7270bb8e1a
Reconoce Juárez a ciudadanos distinguidos del municipio
Whats_App_Image_2026_03_21_at_4_30_32_PM_6f4137c5d2
Destrucción en Israel: Irán ataca zona urbana de Arad
Whats_App_Image_2026_03_21_at_3_51_53_PM_33c0bacdd3
Riesgo nuclear por ataque iraní al sur de Israel
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×