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Internacional

Irán niega tener excedentes de petróleo tras declaraciones de EUA

El portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi, dijo: "Irán prácticamente no tiene ahora crudo para sobrar y abastecer a otros mercados

  • 20
  • Marzo
    2026

Este viernes Irán negó tener reservas de petróleo para vender a los mercados internacionales, tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien afirmó que Washington podría levantar las sanciones al petróleo iraní que está almacenado en alta mar.

El portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi, dijo: "Irán prácticamente no tiene ahora crudo para sobrar y abastecer a otros mercados internacionales".

En un mensaje en su cuenta de X, Ghodousi denunció que la declaración del secretario del Tesoro buscaba “únicamente infundir esperanza a los compradores y controlar la psicología del mercado”.

Ayer, Bessent avanzó que el Gobierno de EUA estudia medidas de urgencia para contener la escalada del precio del crudo, como “retirar” las sanciones al petróleo iraní que ya está en tránsito marítimo y que estimó en unos 140 millones de barriles.

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo hoy que se espera que ese petróleo iraní al que Washington estudia levantar las sanciones llegue al mercado en un plazo de 30 a 45 días.

La Administración de Donald Trump ha propuesto varias medidas para tratar de frenar el precio del petróleo ante su escalada.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo, uniéndose a la decisión de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que acordó poner en el mercado otros 400 millones de barriles.


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