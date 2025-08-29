Ucrania destruye dos puentes rusos clave con minas de Moscú

El reciente ataque ucraniano que destruyó dos puentes estratégicos en territorio ruso ha representado un inusual revés para las fuerzas de Moscú, al emplear drones de bajo costo y las propias minas rusas almacenadas en el lugar para lograr su objetivo.

La 58.ª Brigada Motorizada Separada de Infantería de Ucrania confirmó al medio CNN que la operación se centró en dos infraestructuras clave ubicadas cerca de la frontera con la región ucraniana de Kharkiv, utilizadas por el ejército ruso para abastecer a sus tropas.

La importancia de estos puentes radicaba en su función logística, pero también en su condición de puntos potencialmente volátiles: las fuerzas rusas los habían minado, preparándose para destruirlos en caso de un avance inesperado de las tropas ucranianas.

Esta táctica, consistente en demoler infraestructuras propias para frenar el avance enemigo, no es nueva en el contexto bélico. De hecho, Ucrania recurrió a una estrategia similar durante los primeros días de la invasión a gran escala en febrero de 2022, cuando voló puentes en las rutas hacia Kyiv para ralentizar el avance ruso y proteger la capital.

En esta ocasión, la 58.ª Brigada Motorizada Separada de Infantería detectó movimientos inusuales en torno a uno de los puentes, lo que motivó una inspección más detallada. Un representante de la brigada relató que, ante la imposibilidad de utilizar un dron de reconocimiento convencional, ya que la señal se perdía bajo la estructura, optaron por emplear un dron de visión en primera persona equipado con fibra óptica.

Según sus palabras: “Se hizo evidente que algo ocurría allí. No podíamos volar un dron de reconocimiento regular bajo el puente porque la señal simplemente desaparecía, así que utilizamos un dron de visión en primera persona con fibra óptica”.

Las imágenes captadas por el dron muestran cómo se aproxima al puente y localiza un gran cúmulo de minas antitanque y otras municiones, parcialmente cubiertas por una tela desplazada a un costado. El mismo portavoz detalló: “Vimos las minas y atacamos”.

Comentarios