Autorizan en Estados Unidos píldora para combatir obesidad

La autoridad sanitaria de Estados Unidos dio luz verde a una nueva alternativa para combatir la obesidad, con la aprobación acelerada de un medicamento oral que busca simplificar el tratamiento para millones de personas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de orforglipron, un fármaco desarrollado por Eli Lilly, que actúa de forma similar a los tratamientos inyectables más populares al regular el apetito y generar sensación de saciedad.

Un tratamiento sin inyecciones

A diferencia de otros medicamentos para la pérdida de peso, esta nueva opción se presenta en forma de pastilla de uso diario, lo que representa una alternativa más cómoda para los pacientes.

El fármaco pertenece a la familia de los llamados GLP-1, que imitan una hormona natural del cuerpo encargada de controlar el hambre. Su formato oral elimina la necesidad de inyecciones, una de las principales barreras para quienes buscan tratamiento.

Además, no requiere condiciones estrictas para su consumo, lo que lo diferencia de otros medicamentos similares que deben tomarse en ayunas o bajo ciertas restricciones.

De acuerdo con un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, el medicamento fue probado en más de 3 mil adultos con obesidad.

Los participantes que recibieron la dosis más alta lograron reducir en promedio un 11.2% de su peso corporal tras poco más de un año de tratamiento. En contraste, quienes recibieron placebo apenas registraron una disminución del 2.1%.

Además de la pérdida de peso, se reportaron mejoras en indicadores de salud como presión arterial, niveles de colesterol y triglicéridos.

Costos y acceso al medicamento

El tratamiento comenzará a distribuirse en Estados Unidos en los próximos días bajo una marca comercial específica.

Según la farmacéutica, los pacientes con seguro médico podrán acceder a la píldora desde aproximadamente $25 dólares mensuales mediante programas de apoyo, mientras que el costo para quienes paguen de forma directa oscilará entre $149 y $349 dólares al mes, dependiendo de la dosis.

Este nuevo medicamento se suma a otras alternativas disponibles, como los tratamientos desarrollados por Novo Nordisk, que también ha impulsado versiones orales y soluciones inyectables para la pérdida de peso.

Sin embargo, los datos muestran que los fármacos inyectables continúan ofreciendo mayores niveles de reducción de peso, aunque con menor comodidad para los usuarios.

Efectos secundarios y retos

Durante los ensayos clínicos, entre el 5% y el 10% de los participantes abandonaron el tratamiento debido a efectos secundarios, principalmente gastrointestinales, una proporción superior a la observada en el grupo placebo.

Pese a ello, especialistas consideran que la aparición de opciones orales podría ampliar el acceso a tratamientos contra la obesidad, una enfermedad que afecta a millones de personas y que continúa en aumento.

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