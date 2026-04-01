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Tamaulipas

Víctima denuncia asalto en cruce internacional en Matamoros

Finalmente, hizo un llamado a quienes viajan por esta zona de Tamaulipas a extremar precauciones ante este tipo de situaciones

  • 01
  • Abril
    2026

Una persona denunció a través de redes sociales haber sido víctima de la delincuencia la mañana de este día en Matamoros, mientras transitaba por la zona del puente internacional.

De acuerdo con el testimonio, la víctima fue interceptada en una calle y posteriormente llevada a un estacionamiento cerrado, donde presuntamente le despojaron de todo el dinero en pesos mexicanos y dólares que llevaba consigo. Tras el incidente, decidió cancelar su viaje y regresar, destacando que, pese al susto, no sufrió daños físicos.

La persona afectada señaló que un agente de migración le comentó que un caso similar habría ocurrido la semana pasada, lo que genera preocupación entre quienes cruzan por esta frontera.

En la imagen compartida, se observa únicamente una pequeña cantidad de dinero en dólares que le habría quedado tras el asalto, además de un bolso personal.

Finalmente, hizo un llamado a quienes viajan por esta zona de Tamaulipas a extremar precauciones ante este tipo de situaciones.

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