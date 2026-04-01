Resaltan crecimiento del Puerto Norte en Matamoros

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el potencial del Puerto Norte de Matamoros como un motor clave para el desarrollo económico sustentable en la región.

Proyecto estratégico a nivel nacional

Señaló que este proyecto portuario continúa consolidándose a nivel nacional como una zona estratégica con gran proyección a futuro, capaz de generar nuevas oportunidades de empleo, así como impulsar la formación técnica y profesional de la población.

El mandatario subrayó que el crecimiento del puerto permitirá atraer inversiones y ofrecer trabajos mejor remunerados, lo que contribuirá a elevar la calidad de vida y el bienestar de las familias en Matamoros.

Proyectan conexión ferroviaria

Asimismo, adelantó que se trabaja en la posibilidad de concretar un proyecto ferroviario que conecte la estación Santa Lucía con el Puerto Norte, lo que fortalecería significativamente la actividad económica en la zona.

Impulso al desarrollo regional

Indicó que esta conexión ferroviaria facilitaría el traslado de mercancías, potenciaría la generación de empleos y consolidaría el desarrollo sustentable de la región, convirtiendo a Matamoros en un punto clave para el crecimiento económico del noreste del país.

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