Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ghdsh_ee90d583e4
Nacional

Riña en penal de Obregón deja un muerto y cinco heridos

Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes ingresaron a la cárcel para contener la situación y restablecer el orden al interior del centro penitenciario

  • 22
  • Mayo
    2026

Un preso falleció y otros cinco resultaron lesionados durante una riña que se registró el viernes en una cárcel del estado de Sonora, al noroeste de México, que fue controlado horas después por las fuerzas de seguridad federales y estatales.

La riña ocurre a menos de seis meses de una explosión e incendio que se presentó en una cárcel de la ciudad turística de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, que dejó dos muertos y dos heridos.

Las cárceles mexicanas enfrentan altos niveles de hacinamiento que según organizaciones locales de derechos humanos han favorecido el incremento de la violencia en los penales.

El incidente violento tuvo lugar la mañana del viernes en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, al sur de Sonora, donde se registró una riña entre los reclusos que derivó en enfrentamientos armados dentro de la cárcel, informaron las autoridades.

ghdsh.jpg

En esa cárcel hay una población penal de 2.582 personas, y una sobrepoblación de 183,7%, de acuerdo con registros oficiales.

La Secretaría de Seguridad del estado de Sonora dijo en un comunicado que según un reporte preliminar en el hecho murió una persona y otras cinco resultaron heridas y fueron atendidas por la Cruz Roja, pero no ofreció detalles.

Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes ingresaron a la cárcel para contener la situación y restablecer el orden al interior del centro penitenciario, refiere el comunicado.

En México hay 276 cárceles, de las cuales 14 son centros penitenciarios federales y 249 prisiones estatales. La población penal alcanzó para febrero las 261.388 personas, según cifras oficiales.

José Luis Gutiérrez, director de AsíLegal, una organización local que defiende los derechos de los presos, dijo al portal Reporte Indigo que la población penitenciara de México está en niveles históricos con “más de 30.000 personas” bajo hacinamiento, y aseguró que esa situación “conlleva evidentemente a mayores problemáticas de violencia”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_50_2846b68784
Polémica por publicación de la Casa Blanca en Cinco de Mayo
cemento_desechos_organicos_3eed28a81f
Resaltan precio bajo de los blocks en Nuevo Laredo
Whats_App_Image_2026_02_05_at_4_46_53_PM_479a2031ec
'Diablitos' provocan incendios en viviendas populares
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_23_at_10_43_31_AM_f9bfd0a462
Juárez arranca Semana Nacional de Salud Pública rumbo al mundial
EH_UNA_FOTO_50_bae6c2ffd9
Marina captura a 13 presuntos criminales en Sinaloa
32_39977c8c82
Futbolista se desvanece y fallece tras partido en Reynosa
publicidad

Más Vistas

INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
proyectos_edificio_a3b3d0a58d
Arrestan a propietario de Proyectos 9; lo llevan al MP
nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
publicidad
×