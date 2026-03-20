Senado avala envío de marinos a EUA para capacitación táctica

El Senado de la República dio luz verde a la salida de 60 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) hacia Estados Unidos, donde participarán en un programa de adiestramiento enfocado en fortalecer las operaciones especiales.

Con 69 votos a favor, el Pleno aprobó por unanimidad el traslado de integrantes de la Unidad Naval de Operaciones Especiales al Camp Shelby Joint Forces Training Center, ubicado en Mississippi, donde se llevará a cabo el curso del 6 de abril al 30 de mayo de 2026.

Entrenamiento táctico de alto nivel

El objetivo del programa, denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, es perfeccionar habilidades clave como movilidad táctica, estrategia, mando operativo y control de comunicaciones seguras.

Los elementos viajarán a bordo de una aeronave de la institución, portando armamento orgánico pero sin municiones, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de intercambios internacionales.

La salida está programada para el 1 de abril desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, con regreso el 30 de mayo a la misma terminal.

Cooperación sin subordinación

Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños, subrayó que este tipo de ejercicios reflejan una relación bilateral basada en la confianza.

“Es una muestra clara de cooperación sin subordinación, donde ambas naciones comparten responsabilidades y conocimientos”, afirmó.

El legislador añadió que estas acciones no comprometen la soberanía nacional, sino que contribuyen a fortalecerla mediante el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento institucional.

Preparación rumbo al Mundial 2026

Cabe destacar que dicho entrenamiento se suma a otras acciones recientes de la Marina en materia de seguridad, especialmente en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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