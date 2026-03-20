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Internacional

Suiza bloquea exportaciones de armas a EUA tras guerra con Irán

Suiza rechazó autorizar exportaciones de armamento a Estados Unidos por su participación en la guerra con Irán, al apegarse a su política de neutralidad

  • 20
  • Marzo
    2026

El gobierno de Suiza confirmó este viernes que no autorizará nuevas exportaciones de material de guerra hacia Estados Unidos, debido a su participación en el conflicto armado con Irán.

La decisión se basa en el histórico principio de neutralidad suizo, que prohíbe el suministro de armamento a naciones involucradas en guerras activas.

El Consejo Federal suizo explicó que esta política aplica no solo para Estados Unidos, sino también para Israel e Irán, países a los que tampoco se permite exportar material bélico.

En el caso iraní, incluso existe un embargo vigente desde hace años, mientras que hacia Israel las restricciones ya estaban establecidas previamente.

Sin nuevas licencias desde el inicio del conflicto

El gobierno recordó que desde el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero no se ha aprobado ninguna solicitud para exportar armamento a Estados Unidos.

Aunque esta postura ya había sido adelantada días atrás, fue formalmente ratificada y precisada tras una revisión en la reunión del Ejecutivo.

Exportaciones previas seguirán bajo revisión

Las autoridades suizas aclararon que algunos envíos previamente autorizados hacia Estados Unidos continuarán vigentes, siempre y cuando no tengan fines militares.

Estos casos serán evaluados periódicamente por un grupo interinstitucional que incluye a los ministerios de Economía, Asuntos Exteriores y Defensa.

“El análisis será constante para garantizar que se cumpla con el principio de neutralidad”, indicó el gobierno.

El mismo grupo también revisará la exportación de productos considerados de doble uso, es decir, con aplicaciones civiles y militares, tanto hacia Irán como a otros destinos sensibles.

La intención es evitar que este tipo de bienes puedan ser utilizados en el contexto del conflicto.

Un mercado clave en pausa

Cabe señalar que dicha medida tiene implicaciones económicas relevantes, ya que Estados Unidos fue en 2025 el segundo mayor comprador de armamento suizo, solo por detrás de Alemania.

Ese año, las exportaciones militares suizas alcanzaron un valor de 948.2 millones de francos suizos, un incremento cercano al 43% respecto al año anterior.

Del total, 94.2 millones correspondieron a ventas hacia Estados Unidos, principalmente en municiones y componentes para aeronaves militares.


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