Votan a favor de regulación que prohibiría TikTok en EUA

El gobierno de Estados Unidos estuvo más cerca de prohibir la aplicación de video de redes sociales TikTok, después de que la Cámara de Representantes adjuntara la medida a un proyecto de ley de gastos de emergencia el 17 de abril de 2024.

La Cámara votó sobre cada uno de los cuatro componentes del proyecto de ley, y el que afecta TikTok fue aprobado por 360 votos a favor y 58 en contra el 20 de abril de 2024. Es probable que el paquete mejore las posibilidades del proyecto de ley en el Senado, y el presidente Joe Biden ha indicado que firmará el proyecto de ley si llega a su escritorio.

El proyecto de ley obligaría a ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, a vender sus participaciones estadounidenses a una empresa estadounidense o enfrentar una prohibición en el país. La compañía ha dicho que luchará contra cualquier intento de forzar una venta.

La legislación propuesta fue motivada por un conjunto de preocupaciones de seguridad nacional. Por un lado, se puede exigir a ByteDance que ayude al Partido Comunista Chino a recopilar inteligencia, de acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional de China. En otras palabras, los datos que recopila TikTok pueden, en teoría, ser utilizados por el gobierno chino.

Además, la popularidad de TikTok en Estados Unidos y el hecho de que muchos jóvenes obtienen sus noticias a través de la plataforma (un tercio de los estadounidenses menores de 30 años) la convierten en un potente instrumento de influencia política china.

De hecho, la Oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos afirmó recientemente que las cuentas de TikTok administradas por un brazo de propaganda del gobierno chino apuntaban a candidatos de ambos partidos políticos durante el ciclo electoral de mitad de período de EE. UU. en 2022, y que el Partido Comunista Chino podría intentar influir en el elecciones estadounidenses en 2024 para dejar de lado a los críticos de China y magnificar las divisiones sociales estadounidenses.

A estas preocupaciones, los defensores de la legislación han añadido dos argumentos más: es correcto restringir TikTok porque China prohíbe que la mayoría de las redes sociales con sede en EE. UU. operen allí, y no habría nada nuevo en tal prohibición, dado que EE. UU. ya restringe la propiedad extranjera de importantes redes de medios.

Algunos de estos argumentos son más fuertes que otros.

China no necesita TikTok para recopilar datos sobre los estadounidenses. El gobierno chino puede comprar todos los datos que quiera a intermediarios de datos porque Estados Unidos no tiene leyes federales de privacidad de datos de las que hablar. El hecho de que China, un país que los estadounidenses critican por sus prácticas autoritarias, prohíba las plataformas de redes sociales no es una razón para que Estados Unidos haga lo mismo.

Creo que la fuerza acumulativa de estas afirmaciones es sustancial y la legislación, en conjunto, es plausible. Pero prohibir la aplicación también es una pista falsa.

En los últimos años, mis colegas y yo en el Centro de Ética Aplicada de la UMass Boston hemos estado estudiando el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en la forma en que las personas se entienden a sí mismas. He aquí por qué creo que la reciente medida contra TikTok pasa por alto el punto más importante: la calidad de las fuentes de información de los estadounidenses ha disminuido y el problema va más allá de cualquier plataforma de red social.

Elon Musk en contra de que se prohíba TikTok

A través de redes sociales, Elon Musk señaló que TikTok no debería de prohibirse, a pesar de que eso beneficiaría a la plataforma X.

Y en caso de que se prohibiera dicha red social, sería contrario a la libertad de expresión. "No es lo que representa Estados Unidos.

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.



Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.