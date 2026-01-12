Díaz-Canel niega diálogos con EUA tras advertencia de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que “no existen conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos” a raíz de las recientes advertencias del mandatario estadounidense Donald Trump, quien instó a La Habana a alcanzar un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.

No existen conversaciones con el gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio.



1/6 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2026

Trump amenaza con cortar apoyo venezolano

El domingo, Trump utilizó su red Truth Social para advertir que “¡NO habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba! ¡CERO!”, argumentando que la isla había estado “viviendo durante años” del dinero y crudo venezolanos a cambio de servicios de seguridad” para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense sugirió que, sin ese apoyo energético y financiero, Cuba debería negociar directamente con su administración antes de que la situación empeore.

La respuesta de La Habana

En respuesta, Díaz-Canel publicó en redes sociales que las relaciones entre ambos países, si deben avanzar, “deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, subrayando la soberanía de Cuba.

Asimismo, reiteró que el Gobierno cubano está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable” con la actual administración estadounidense “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

El intercambio ocurre en medio de tensiones crecientes tras una operación estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, hecho que generó críticas y versiones enfrentadas sobre la participación de militares cubanos en ese país.

La postura cubana pone énfasis en su soberanía y en la necesidad de que cualquier posible acercamiento con Washington se dé en términos de respeto y legalidad internacional, rechazando implicar que exista actualmente diálogo formal entre los gobiernos.

