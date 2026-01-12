Podcast
Internacional

Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV sostuvo una audiencia privada con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el Vaticano, en medio del proceso de transición

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó la oficina de prensa de la Santa Sede.

El nombre de la dirigente figuró en la agenda oficial del pontífice, aunque no se revelaron detalles sobre el contenido del encuentro.

Encuentro en medio de la transición venezolana

La visita se produce en un contexto clave para Venezuela, tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, durante una operación encabezada por fuerzas estadounidenses.

Desde entonces, el país atraviesa una etapa de transición política bajo fuerte observación internacional.

Cabe señalar que Machado ha intensificado su agenda diplomática en Europa desde su salida de Venezuela en diciembre, la cual, según su equipo, se realizó mediante una operación secreta debido a amenazas contra su seguridad.

papa-leon-machado.jpg

Postura clara del Vaticano

El pontífice ha expresado de forma reiterada su preocupación por la crisis venezolana. El pasado viernes, durante un discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, León XIV pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se impulsen soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas.

Ese mismo mensaje fue reiterado el domingo durante el rezo del ángelus, cuando subrayó que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” y llamó al respeto del Estado de Derecho y los derechos civiles.

Machado pide respaldo internacional

Desde Europa, la dirigente opositora ha denunciado la presencia de agentes extranjeros y grupos criminales en Venezuela, y ha solicitado el aislamiento financiero y diplomático del régimen chavista.

papa-leon-maria.jpg

Tras la detención de Maduro, llamó a reforzar la vigilancia internacional para garantizar una transición democrática en favor de Edmundo González Urrutia, a quien reconoce como presidente legítimo.


