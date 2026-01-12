Difunde Trump imagen como 'presidente interino de Venezuela'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a provocar controversia el domingo tras publicar en Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se le atribuye el cargo de “presidente interino de Venezuela” con fecha de enero de 2026.

Imagen alterada y reacción inmediata

La publicación circuló rápidamente en redes sociales, aunque la página oficial de Wikipedia no reflejaba ningún cambio y mantenía su cargo real como presidente de Estados Unidos.

Cabe señalar que no es la primera vez que Trump comparte contenidos editados o generados con inteligencia artificial para generar polémica.

Mensajes sobre Venezuela

Ese mismo día, el mandatario afirmó que espera viajar a Venezuela y reunirse “en algún momento” con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Aseguró además que Washington mantiene una relación positiva con el actual liderazgo del país tras la captura de Nicolás Maduro.

Amenazas y petróleo en la agenda

En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial, Trump reiteró advertencias contra Rodríguez y afirmó que podría enfrentar un destino similar al de Maduro si no coopera con Estados Unidos.

También habló sobre un acuerdo para llevar millones de barriles de petróleo venezolano al mercado estadounidense.

Maduro, detenido y procesado

Trump aseguró que Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas y trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, donde ambos enfrentan cargos por narcotráfico y corrupción.

Dijo confiar plenamente en el proceso judicial y calificó el caso como “infalible”.

Durante el vuelo, el senador republicano Lindsey Graham respaldó al presidente y afirmó que Maduro “desafió a Trump y al Ejército estadounidense” y que su lugar “es la cárcel”.

Comentarios