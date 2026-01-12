Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
trump_presidente_venezuela_7933ee8a54
Internacional

Difunde Trump imagen como 'presidente interino de Venezuela'

Donald Trump difundió una imagen alterada de Wikipedia donde aparece como 'presidente interino de Venezuela'. El gesto desató polémica

  • 12
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a provocar controversia el domingo tras publicar en Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se le atribuye el cargo de “presidente interino de Venezuela” con fecha de enero de 2026.

Imagen alterada y reacción inmediata

La publicación circuló rápidamente en redes sociales, aunque la página oficial de Wikipedia no reflejaba ningún cambio y mantenía su cargo real como presidente de Estados Unidos.

Cabe señalar que no es la primera vez que Trump comparte contenidos editados o generados con inteligencia artificial para generar polémica.

trump-presidente-venezuela.jpg

Mensajes sobre Venezuela

Ese mismo día, el mandatario afirmó que espera viajar a Venezuela y reunirse “en algún momento” con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Aseguró además que Washington mantiene una relación positiva con el actual liderazgo del país tras la captura de Nicolás Maduro.

Amenazas y petróleo en la agenda

En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial, Trump reiteró advertencias contra Rodríguez y afirmó que podría enfrentar un destino similar al de Maduro si no coopera con Estados Unidos.

También habló sobre un acuerdo para llevar millones de barriles de petróleo venezolano al mercado estadounidense.

Maduro, detenido y procesado

Trump aseguró que Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas y trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, donde ambos enfrentan cargos por narcotráfico y corrupción.

Dijo confiar plenamente en el proceso judicial y calificó el caso como “infalible”.

Durante el vuelo, el senador republicano Lindsey Graham respaldó al presidente y afirmó que Maduro “desafió a Trump y al Ejército estadounidense” y que su lugar “es la cárcel”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T123732_113_9032677601
Prevén anuncio de Donald Trump en planta de Ford Motor Company
trump_iran_dialogo_c7dbe297b9
Trump rompe diálogo con Irán y respalda protestas
inter_trump_b38f02e829
Trump evalúa acción militar contra Irán por ataques en protestas
publicidad

Últimas Noticias

Vinculan_exdirector_por_asesinato_Manzo_64cce6b1fa
Vinculan al exdirector de Relaciones Públicas; caso Carlos Manzo
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T132719_739_691b25ddb8
Detienen a operadores clave del CJNG en Jalisco y Nayarit
5fc10d40_d5ce_41fa_8a6a_0565823c0683_cefba7e751
Reconocen a 22 policías por su labor en San Pedro
publicidad

Más Vistas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×