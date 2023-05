Acusa Samuel de “factureras” a líderes del PRI y del PAN

El Estado explicó la razón de la falta de entrega de recursos que es exigida por alcaldes de las localidades en Nuevo León.

El gobierno de Nuevo León justificó la falta de entrega de recursos a los municipios, argumentó que no han presentado proyectos, por lo que señaló que no puede enviar los recursos 'a ciegas'.

Además, el gobernador del Estado, Samuel García, dijo respecto a los alcaldes, que en su mayoría son del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y que aseguran que el Estado ha incumplido con la entrega de recursos mensuales de la bolsa de 2 mil 500 millones de pesos, refirió que nunca le pareció que los diputados metieran una tabla para el pago.

'Cuando yo mandé el presupuesto destine un fondo para todos los alcaldes, entonces a mi nunca me pareció que los diputados a escondidas metieran una tabla para que el pago sea únicamente PRI y PAN, yo no puedo como gobernador discriminar a los demás alcaldes porque no son PRI y PAN', expresó.

Y dijo que aunque le parece que la 'tabla' es ilegal e inconstitucional, declaró que está dispuesto a destinar recursos siempre y cuando envíen proyectos para que se pueda invertir el dinero.

'A pesar de eso, les he dicho; mándenme proyectos de seguridad pública, que es de lo que más se quejan y con gusto se los doy. Pero no me mandan proyectos y quieren que les aviente la lana a ciegas y yo ya tengo muchos casos de corrupción de factureras, de líderes del PRI y del PAN que van y piden moches a cambio de protección en la Fiscalía, a cambio de protección en las cuentas, entonces es una tabla ilegal, es una tabla que discrimina', sostuvo.

Señaló también que esa 'tabla', él no la envió en el presupuesto y dijo que 'tiene muchas necesidades en el estado, como para andar enriqueciendo corruptos', sentenció; puso como ejemplo a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz con el C5.

'Ahí está el caso de Cristina, me pidió para el C5, le deposité para el C5 y es priísta. Pero no me pidan que les mande a ciegas un cheque en blanco y que me digan; naranjas, verdes y otros colores no', dijo.

Finalmente, recordó que como mandatario estatal debe trabajar por igual para los alcaldes de los 51 municipios del estado, sin distinción alguna.