Crece en Nuevo León polémica por nuevo ´impuesto verde´

Cámara de la construcción en Nuevo León señala que gravamen lo pagarán los consumidores finales

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) de Nuevo León calificó al "impuesto verde" como "excesivo" al señalar que, en el caso de la industria caliza, se les aplicará de manera generalizada independientemente de si las empresas cumplen o no con las normas ambientales.

En entrevista con El Horizonte, el presidente de esa cámara, José Francisco Guajardo Valdez, dijo que no están en contra de que se castigue al que contamine, pero sí de que no se haga una exención cuando las empresas cumplen con lo que marca la ley y no dañan el ambiente.

"Es un impuesto generalizado a los productores de caliza, mis afiliados que producen caliza han estado insistiendo mucho en reuniones para poder expresar sus puntos de vista, en la cual tienen y cumplen perfectamente con las normas para no contaminar, y si no están contaminando parece justo que se les exente de ese pago que se tiene autorizado por el Congreso", puntualizó Guajardo.

El Horizonte publicó el martes que los precios de los materiales para construcción se dispararon desde un 10% hasta un 60%; esto –según empresarios del ramo– se debe al cobro del llamado ´´impuesto verde´´ que comenzará a aplicar el gobierno estatal.

El impuesto verde consiste en aplicar 1.5 UMA´s, equivalentes a $134 pesos, por cada tonelada de material que extraigan las pedreras o por cada tonelada de contaminante que emitan 260 fábricas y 22 pedreras.

El líder empresarial subrayó que de prevalecer ese criterio el impuesto será simplemente recaudatorio porque las empresas seguirán contaminando porque pagan por ello al gobierno del estado.

También señaló que indudablemente quienes pagarán el impuesto serán los consumidores finales, porque se trata de una "cadenita" donde los precios se van trasladando de cliente a cliente.

"A final de cuentas se va a tener que trasladar ese precio, a mí me lo aumenta mi proveedor, automáticamente yo volteo con mi cliente y se lo tengo que aumentar, muchos contratos permiten esas escalaciones de precios y más cuando hay cambios de año", dijo el presidente de la CMIC.

Guajardo Valdez mencionó que de dar reversa a las empresas que no contaminan, estas podrán mantener los precios que se tenían antes del gravamen.