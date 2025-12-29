Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Fortalecen_red_de_proteccion_al_adulto_mayor_mediante_convenios_e101503756
Nuevo León

Fortalecen red de protección al adulto mayor mediante convenios

Más de 53 personas adultas mayores se encuentran asiladas de manera permanente y totalmente gratuita del Estado, en entrega de despensas y suministro de pañales

  • 29
  • Diciembre
    2025

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Nuevo León brindó resultados sobre los avances del convenio de colaboración establecidos con instituciones privadas de cuidado al adulto mayor.

Más de 53 personas adultas mayores se se encuentran asiladas de manera permanente y totalmente gratuita en diversas instituciones privadas del Estado.

a0e0a575-6cbb-44b3-99eb-df41c62535d4.jpg

Ante esto, la Procuraduría brinda un acompañamiento constante, en las que se incluye la entrega de despensas y suministro de pañales, así como consultas especializadas.

Se suman 45 de 184 a colaboración 

De las 184 instituciones registradas en Nuevo León, 45 se sumaron oficialmente a la firma del convenio, con el compromiso de albergar a los adultos mayores en situación de abandono.

7c914e64-fcd1-4331-9ea6-459d147824c3.jpg

Reafirmó su misión de construir una red de cuidado robusta y humana, sumando esfuerzos con la sociedad civil para establecer un hogar seguro y servicios de salud de calidad para la comunidad.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_30_at_6_56_05_PM_215c014ee2
Presenta 65% de avance paso superior vehicular de La Rioja
Whats_App_Image_2025_12_30_at_4_32_12_PM_dbcea2d6f4
FGR asegura más de 300 kilos de pirotecnia tras cateo
Whats_App_Image_2025_12_30_at_4_27_25_PM_e2d51ff063
Alistan centros de acopio para pinos naturales
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_aranceles_2fb82a8e0c
Aranceles buscan elevar 15% contenido nacional
escena_sean_astin_tyler_chase_0751d8a7a4
Sean Astin se involucra para apoyar a Tylor Chase
AP_25365017106376_039eaa388d
California retrasa revocación de 17,000 licencias de conductores
publicidad

Más Vistas

a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
EH_CONTEXTO_2025_12_29_T084459_145_94f862e51e
Priorizan indagatorias por descarrilamiento de Tren Interoceánico
publicidad
×