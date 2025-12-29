Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
C0488290_9_C53_4908_B109_624_EF_05014_E8_c59bf44b80
Nuevo León

Navidad 2025 registra la mejor calidad de aire en una década

La Nochebuena y la Navidad de 2025 fueron las más limpias de los últimos diez años en la zona metropolitana de Monterrey

  • 29
  • Diciembre
    2025

A pesar de que el municipio de Cadereyta registró índices rojos de contaminación durante un par de horas, la Nochebuena y la Navidad de 2025 fueron las más limpias de los últimos diez años en la zona metropolitana de Monterrey, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano.

El secretario informó que la mejora en la calidad del aire se debió principalmente a una disminución considerable en el uso de pirotecnia durante las festividades decembrinas.

“Es una reducción histórica”, aseguró durante la emisión de Nuevo León Informa, realizada en el interior del Palacio de Gobierno.

Según los registros oficiales, las partículas PM 2.5 presentaron una reducción superior al 60 por ciento en comparación con los últimos diez años.

 Estas partículas son contaminantes atmosféricos extremadamente pequeñas, incluso más delgadas que un cabello humano, compuestas por polvo, hollín, químicos y metales provenientes de vehículos, fábricas y la quema de combustibles, las cuales pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo al ser inhaladas.

IMG_7272.jpeg

En el caso de las partículas PM10, asociadas principalmente a emisiones industriales, se registró una disminución del 36 por ciento.

“Logramos tener festividades más limpias, más amigables”, destacó Lozano.

El funcionario explicó que, durante Nochebuena y Navidad, la mayoría de las 15 estaciones de monitoreo instaladas en el Área Metropolitana reportaron una calidad del aire buena y estable. No obstante, la estación ubicada en Cadereyta presentó niveles en rojo por un lapso aproximado de dos horas.

Lozano señaló que no se puede descartar que este incremento haya estado relacionado con la Refinería de Cadereyta, aunque aclaró que se trató de un episodio breve.

“No lo descartaría, pero fue solo un par de horas”, indicó.

Finalmente, el secretario recordó que la Refinería de Pemex anunció recientemente alianzas para mejorar sus procesos y avanzar en eficiencia energética, con el objetivo de reducir emisiones.

“Desde el gobierno del estado hemos sido muy incisivos en que suceda la modernización de la refinería y todos estos esfuerzos que se están haciendo en esta planta quemadora los recibimos de muy buena manera”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_30_at_4_32_12_PM_dbcea2d6f4
FGR asegura más de 300 kilos de pirotecnia tras cateo
mascotas_extraviadas_db5dcd2bc0
Pirotecnia provoca extravío y muertes de mascotas en Reynosa
pc_nl_reisgo_de_la_pirotecnia_5c3bc42c7f
Reportan altas afectaciones por pirotecnia; urgen a denunciar
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_aranceles_2fb82a8e0c
Aranceles buscan elevar 15% contenido nacional
escena_sean_astin_tyler_chase_0751d8a7a4
Sean Astin se involucra para apoyar a Tylor Chase
AP_25365017106376_039eaa388d
California retrasa revocación de 17,000 licencias de conductores
publicidad

Más Vistas

a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
EH_CONTEXTO_2025_12_29_T084459_145_94f862e51e
Priorizan indagatorias por descarrilamiento de Tren Interoceánico
publicidad
×