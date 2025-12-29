Navidad 2025 registra la mejor calidad de aire en una década

A pesar de que el municipio de Cadereyta registró índices rojos de contaminación durante un par de horas, la Nochebuena y la Navidad de 2025 fueron las más limpias de los últimos diez años en la zona metropolitana de Monterrey, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano.

El secretario informó que la mejora en la calidad del aire se debió principalmente a una disminución considerable en el uso de pirotecnia durante las festividades decembrinas.

“Es una reducción histórica”, aseguró durante la emisión de Nuevo León Informa, realizada en el interior del Palacio de Gobierno.

Según los registros oficiales, las partículas PM 2.5 presentaron una reducción superior al 60 por ciento en comparación con los últimos diez años.

Estas partículas son contaminantes atmosféricos extremadamente pequeñas, incluso más delgadas que un cabello humano, compuestas por polvo, hollín, químicos y metales provenientes de vehículos, fábricas y la quema de combustibles, las cuales pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo al ser inhaladas.

En el caso de las partículas PM10, asociadas principalmente a emisiones industriales, se registró una disminución del 36 por ciento.

“Logramos tener festividades más limpias, más amigables”, destacó Lozano.

El funcionario explicó que, durante Nochebuena y Navidad, la mayoría de las 15 estaciones de monitoreo instaladas en el Área Metropolitana reportaron una calidad del aire buena y estable. No obstante, la estación ubicada en Cadereyta presentó niveles en rojo por un lapso aproximado de dos horas.

Lozano señaló que no se puede descartar que este incremento haya estado relacionado con la Refinería de Cadereyta, aunque aclaró que se trató de un episodio breve.

“No lo descartaría, pero fue solo un par de horas”, indicó.

Finalmente, el secretario recordó que la Refinería de Pemex anunció recientemente alianzas para mejorar sus procesos y avanzar en eficiencia energética, con el objetivo de reducir emisiones.

“Desde el gobierno del estado hemos sido muy incisivos en que suceda la modernización de la refinería y todos estos esfuerzos que se están haciendo en esta planta quemadora los recibimos de muy buena manera”, concluyó.

