drews_866be2b409
Nacional

Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas

Autoridades localizaron el cuerpo de una de las ocho personas desaparecidas tras el ataque a bares en Villaflores y detuvieron a siete

  • 28
  • Diciembre
    2025

Fuerzas de seguridad federales y estatales localizaron el cuerpo de una de las ocho personas reportadas como desaparecidas tras el ataque armado e incendio de dos bares ocurrido la madrugada del sábado en el municipio de Villaflores, Chiapas, y detuvieron a siete presuntos responsables, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Operativo en la región Frailesca

En un videocomunicado conjunto, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informaron que durante un operativo desplegado en la región Frailesca, con la participación de más de 500 elementos, se logró la detención de siete personas y el aseguramiento de ocho vehículos.

Entre las unidades aseguradas se encontraban tres patrullas clonadas con insignias del Ejército Mexicano, además de un vehículo con blindaje.

Identificación de la víctima

Las autoridades confirmaron que el cuerpo localizado corresponde a Sergio Enrique Pereda Tamayo, propietario de uno de los bares incendiados.

Indicaron que el hombre había sido detenido por el delito de narcomenudeo en agosto pasado, aunque en noviembre obtuvo un cambio de medida cautelar que le permitió continuar en libertad.

Liberan a persona secuestrada

Durante el mismo operativo, las fuerzas de seguridad lograron la liberación de una persona que se encontraba privada de la libertad, cuya identidad no fue revelada por motivos de seguridad.

El despliegue incluyó el uso de dos helicópteros y un dron, y abarcó los municipios de Villaflores, Cintalapa, Berriozábal, Ocozocoautla y zonas aledañas.

De acuerdo con las autoridades, también fueron aseguradas dos armas cortas, un arma larga, una motocicleta y diversos indicios relacionados con los hechos violentos.

Personas aún desaparecidas

La Fiscalía General del Estado informó que continúan desaparecidas siete personas: José Armando Coutiño Ruiz, Luis Rubiel Constantino Rodríguez, José Ángel Martínez Marina, Fernando Daniel García Pérez, Juan Ovani Camilo Girón, Mauricio Camilo Girón y Luis Fernando Fernández Ramírez.

 


