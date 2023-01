Es empresa de EUA culpable de grietas en Metro de Monterrey

El diseñador de la Línea 2 fue el 'senior designer' y colíder de Thornton Tomasseti Inc, Samuel L. Summerville, empresa que se autodelata en su propio sitio web

La empresa contra la que se procederá penalmente por haber diseñado mal el viaducto elevado de la Línea 2 del Metro es la firma estadounidense Thornton Tomasetti Inc., antes Weidlinger Associates Inc. —que se fusionó con la primera—, confirmaron autoridades a El Horizonte.



Dicha compañía fue contratada en 2005 por el consorcio Garza Ponce, Siemens y Bombardier para diseñar la estructura que está al filo de colapsar y ahora se reconstruye con un costo de $1,000 millones.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana del estado, Hernán Villarreal Rodríguez, puntualizó ayer a este medio que será en febrero cuando presenten las denuncias penales y civiles, y que serán contra el consorcio, el cual, a su vez, procederá contra la compañía que ellos subcontrataron, en este caso Thornton Tomasetti.





“Se está estudiando que es lo más conveniente como bien, salió en columna de Protágoras (El Horizonte), el diseño lo realizó por encargo del consorcio, lo realizó una empresa americana.

“(Vamos contra) con el que nosotros contratamos para la obra, ellos, en todo caso, tendrán que interponer la denuncia con los que ellos subcontrataron, (que es) este despacho”, afirmó el funcionario.

Aunque se han difundido versiones erróneas de que otra empresa se encargó del diseño que resultó anómalo, en realidad fue Weidlinger Associates Inc la que lo realizó.



Dicha empresa, según boletines de la misma, se fusionó en el 2015 con Thornton Tomasetti Inc., y ahora lleva ese nombre; su giro es la ingeniería global y los servicios de análisis, investigación y diseño de ingeniería.



Específicamente, el diseño de la extensión de Línea 2 estuvo a cargo del ahora director senior y colíder de transporte de Thornton Tomasetti, Samuel L. Summerville, quien era parte de Weidliner Associates Inc., desde el 1999.



En su biografía, el mismo Summerville presume haber diseñado la Línea 2 del Metro de Monterrey.

“Los créditos de diseño de Sam incluyen el viaducto del tren ligero Metrorrey en Monterrey, México”, se lee como parte de la descripción del director en la página de la empresa.



En un boletín de la misma exponen más sobre su experiencia y responsabilidad en la compañía.

“La experiencia de Summerville en el diseño de puentes incluye haber servido como principal a cargo de la galardonada Línea 2 de Metrorrey en Monterrey, México, el diseño de un viaducto segmentado prefabricado elevado de 6.4 kilómetros (cuatro millas) que lleva vías gemelas del sistema de tren ligero de Monterrey”, precisa un comunicado de prensa.



Dicha información se confirma con documentos de los planos en los que aparece la firma como “compañía diseñadora”.



“Este plano y toda la información contenida en el mismo es propiedad del S.TC. Metrorrey y no podrá ser reproducida con ningún sistema mecánico, magnético o electrónico, sin previa autorización escrita”, se aprecia en el mismo.



Cabe mencionar, que Raymond P. Daddazio era presidente y director ejecutivo de Weidlinger, que se convirtió en copresidente tras la fusión con Thornton.





- Prepara Nuevo León estrategia Jurídica



El secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal Rodríguez, dijo que en la carpeta de denuncia incluirán a los responsables del diseño.



Y señaló que están integrando bien el expediente para que proceda la querella.



“Estamos en tiempos, se está estudiando, se está configurando bien todo el expediente para que vaya muy completo, pero se está analizando, todavía estamos en tiempos para presentarla.



“Se están haciendo todos los peritajes para que se defina claramente este, pues quién hizo los diseños, si estuvieron con fallas, con errores y eso es lo que tenemos que estar muy bien sustentado. Se están preparando las carpetas, pero seguramente el próximo mes”, indicó.





- 'El mal diseño es el origen': Metrorrey



El 5 de diciembre, Metrorrey anunció el cierre de las seis estaciones de la extensión de la Línea 2, por riesgo de colapso.



Además, ese día se dijo que se requería sólo un mantenimiento, pero luego se indicó que sería una reconstrucción.



El 7 de diciembre, el director general de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, dijo que la deficiencia era de diseño.



“Concluimos que hay un defecto de diseño, entonces el reforzamiento lo vamos a tener que realizar en los 168 capiteles del tramo elevado de la Línea 2.



“No sólo tenemos evidencia visual, sino que tenemos un proceso analítico que nos permitió concluir que el diseño es inapropiado para el tipo de carga que soporta”, pronunció entonces Vargas Molina.

El 5 de enero, tras supervisar los trabajos en la Línea 2, el gobernador, Samuel García indicó que irían por los responsables por la vía penal.



“Ante el error en el diseño, vamos a demandar por la vía civil y penal a los responsables y ellos van a terminar pagando el error”, expresó en esa ocasión el mandatario.