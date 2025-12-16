Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle

Las celebraciones decembrinas llegaron al Centrito Valle de San Pedro con el encendido oficial de la decoración navideña, que por cierto se quedará todo el año, una iniciativa que busca fomentar la convivencia familiar y, especialmente, impulsar la reactivación económica del sector.

El punto central del festejo fue el encendido del tradicional pino navideño, ubicado en el cruce de Río Orinoco y Río Tamazunchale.

El evento fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah, quien estuvo acompañado por Jorge Leal, presidente de la junta de vecinos, en representación de los residentes y comerciantes del Centrito.

Con el encendido del pino, también se activó la iluminación de la calle Río Orinoco, donde se colocaron series de luces de manera transversal. Esta decoración festiva busca crear un ambiente atractivo y dinámico para los peatones y visitantes.

En diversos cruces del sector se instalaron sets especiales con iluminación navideña, diseñados como puntos ideales para tomarse fotografías y disfrutar del recorrido.

Familias y visitantes que asistieron al evento pudieron disfrutar de una tarde festiva con música navideña: A cargo de la Banda Municipal, convivencia con los populares personajes de Santa Claus y el Grinch, gastronomía con churros, chocolate caliente y elotes.

Además, el Instituto de Bienestar Animal de San Pedro habilitó durante la jornada un centro de adopción temporal para perros, sumando una causa social a la celebración.

Apoyan con iluminación al centrito

El municipio anunció que, como parte de un proyecto impulsado por los propios vecinos, en los próximos días se instalará iluminación transversal también en la calle Río Mississippi.

Cabe destacar que, tanto en Río Orinoco como en Río Mississippi, esta iluminación no será solo temporal, sino que permanecerá instalada todo el año, buscando mantener el dinamismo y atractivo de la zona más allá de la temporada navideña.

El alcalde invitó a la ciudadanía a visitar la "Navidad en Centrito" y, con su paseo, apoyar directamente la economía local de los negocios del sector.

