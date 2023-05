Protestan madres de personas desaparecidas en Monterrey

En el marco del 10 de mayo, madres de personas desaparecidas protestaron para demandar acciones de búsqueda y cuestionar lo que consideran como un abandono por parte de la autoridad.

Más de medio centenar de manifestantes se plantaron a las afueras de la Fiscalía General de Justicia ubicada sobre la avenida Ocampo.

En punto de las 5:00 de la tarde iniciaron un pase de lista para posteriormente tapizar la fachada del Órgano con fichas de búsqueda.

Posteriormente, a las 6:20 de la tarde, marcharon con dirección al Palacio de Gobierno.

'10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta', y 'Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos', fueron algunas consignas que gritaron durante su peregrinación.

Todos formaban parte del colectivo Buscadoras de Nuevo León A.C., y en la parte trasera de sus playeras llevaban la fotografía de su familiar ausente.

'No estoy completa porque me falta mi hija, antes el Día de las Madres estábamos todos en familia y nos íbamos a casa de mi mamá, pero hoy ya no, aquí estoy pidiendo por mi hija.