'Resucita' Monterrey VI: AyD lo ve como solución a crisis

Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) está revalorando el anteriormente desechado proyecto de Monterrey VI, que consiste en traer agua mediante un acueducto desde el río Pánuco, ante la crisis hídrica que amenaza a Nuevo León.

La diferencia es que la obra se realizaría bajo un nuevo esquema financiero que no eleve costos, pero que sí aproveche esa concesión de agua otorgada al estado en 2011 y que tiene vigencia por 30 años.

Aunque fue frenado por la anterior administración ante diversas críticas incluyendo su alto costo, la paraestatal ahora ya realiza nuevo estudios para dimensionar la factibilidad del proyecto, el cual consiste en traer a Nuevo León 473 millones de metros cúbicos de agua al año mediante un acueducto desde el río Pánuco que mediría 372 kilómetros de longitud.

Y es que, según señalan algunos expertos, no hay mejor alternativa a largo plazo para Nuevo León que traer agua del Pánuco, y es un costo que tarde o temprano se deberá erogar.

El director de AyD, Juan Ignacio Barragán, puntualizó a El Horizonte que dicho análisis lo realiza junto con su equipo de trabajo.

"Monterrey VI se está analizando, no hemos llegado a ninguna conclusión, pero sí se está analizando", señaló. ¿Entonces eso no lo han descartado?, se le cuestionó, a lo que el funcionario respondió "No, no está descartado".