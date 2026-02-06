Podcast
Nuevo León

Investiga colegio amenaza de tiroteo hecha por un alumno

Aun cuando pudo tratarse de una mala broma pesada, de inmediato los padres encendieron alarmas y decidieron comunicarlo con la dirección del colegio

  • 06
  • Febrero
    2026

Directivos del colegio San Roberto International School, dieron a conocer que tomarán medidas contra un alumno quien supuestamente amenazó a uno de sus compañeros con iniciar hacer un tiroteo en la escuela.

Fue este jueves 5 de febrero en la secundaria ubicada al sur de Monterrey, cuando dos jóvenes se encontraban discutiendo y uno de ellos lanzó esta amenaza, la cual fue escuchada por otros compañeros, quienes se lo contaron a sus padres.

Aun cuando pudo tratarse de una mala broma pesada, de inmediato los padres encendieron alarmas y decidieron comunicarlo directamente con la dirección del colegio.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 8.54.23 PM.jpeg

Ante esto, este viernes el colegio emitió un comunicado en el que afirmaron que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, los cuales dieron como resultado que todo fue simplemente una "amenaza verbal".

De acuerdo con la institución, luego de hablar con los involucrados, se realizó Operativo Mochila y no se encontró evidencia de que alguno de los alumnos tuviera un arma de fuego o que hubiera un plan real de hacer un ataque en la escuela.

"Por este medio informamos que el colegio se encuentra atendiendo la situación disciplinaria sucedida el día de hoy en secundaria. Sabemos que existe inquietud en algunas familias, por lo que les comunicamos que estamos siguiendo los protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de nuestros alumnos y de toda la comunidad. Agradecemos su respeto y colaboración y les pedimos que canalicen cualquier información o inquietud directamente con la Dirección del campus.", se lee en el comunicado.

A pesar de que el Operativo Mochila no arrojó resultados preocupantes, se incrementó la seguridad y vigilancia por parte del mismo personal de la escuela, pues tampoco se emitió alguna denuncia formal por el hecho.


