Investigan muerte de empresario y familiar de senador en Reynosa

La noche del martes 4 de febrero, autoridades atendieron un reporte de emergencia en un domicilio ubicado en un fraccionamiento de Reynosa, donde un hombre resultó gravemente lesionado por arma de fuego y posteriormente perdió la vida en un hospital de la ciudad.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el reporte fue recibido alrededor de las 23:50 horas, al solicitarse apoyo por una persona lesionada al interior de una vivienda.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al masculino y lo trasladaron de urgencia a un hospital privado.

Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

La víctima fue identificada como Jorge Edelmiro “L”, de aproximadamente 38 a 39 años de edad, empresario y comerciante en esta ciudad.

De manera oficial, se informó que el caso ocurrió en el ámbito privado y que las investigaciones continúan para el total esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, se confirmó que Jorge Edelmiro “L” es familiar del senador José Ramón Gómez Leal, y que fue ingresado sin signos vitales al Hospital Santander de Reynosa, tras presentar una lesión en la cabeza producida por arma de fuego.

De forma preliminar, las autoridades presumen que la lesión pudo haber sido autoinfligida al interior de su domicilio.

La Fiscalía de Tamaulipas, con apoyo de personal de Servicios Periciales, realizó las diligencias correspondientes en el inmueble, aseguró indicios y resguardó la vivienda, quedando la carpeta de investigación a disposición del Ministerio Público.

Trascendió que el hoy fallecido se desempeñaba como representante y directivo de la empresa FERREYSA.

