Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
whatsapp_image_2026_02_06_at_07_59_28_1_ea972c2ede
Nuevo León

Presenta Héctor García reglamento contra la violencia de género

Esta normativa representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en la región, estableciendo mecanismos de respuesta inmediata

  • 06
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las mujeres y dar cumplimiento a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, el Municipio de Guadalupe puso en marcha el nuevo Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde el pasado 5 de febrero.

Esta normativa representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en la región, estableciendo mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo extremo.

Refugio y protección inmediata

Uno de los pilares de este reglamento es la implementación de "La Casa de Emergencia". Se trata de un refugio de ubicación confidencial diseñado para ofrecer hospedaje y alimentación gratuita, seguridad garantizada por un periodo de hasta 72 horas y atención tanto para las mujeres como para sus hijos o dependientes que se encuentren en peligro.

whatsapp-image-2026-02-06-at-07.59.28-(2).jpeg

Órdenes de protección sin denuncia previa

En un cambio trascendental para la justicia administrativa local, el reglamento exige que las órdenes de protección se expidan de manera inmediata. A diferencia de procesos anteriores, las víctimas ya no tendrán que presentar una denuncia formal previa para recibir medidas de resguardo, eliminando barreras burocráticas en momentos críticos.

"La aplicación de este reglamento busca prevenir cualquier abuso por situación de género y garantiza que el Municipio cumpla con los estándares internacionales de protección a la mujer", señala el documento oficial.

whatsapp-image-2026-02-06-at-07.59.28.jpeg

Acompañamiento integral

La nueva normativa también faculta a la Policía Municipal y al Centro de Atención Integral para las Mujeres para trabajar de manera coordinada. Ambas instituciones están obligadas a brindar:

  1. Atención de primer contacto.

  2. Acompañamiento legal especializado.

  3. Apoyo psicológico continuo.

Con estas acciones, Guadalupe busca consolidarse como un municipio proactivo en la erradicación de la violencia sistémica, priorizando la vida y la integridad de sus ciudadanas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mineros_desaparecidos_sinaloa_restos_humanos_1_a51331bbdb
Investigan desaparición de 10 mineros; hallan restos en Sinaloa
Diego_Rivera_alcalde_Tequila_744e127c83
Dictan prisión preventiva a Diego 'N', alcalde de Tequila
San_Roberto_1a06054227
Investiga colegio amenaza de tiroteo hecha por un alumno
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_7d865b8d0d
Rodrigo Prieto: el mexicano detrás de 'Opalite' de Taylor Swift
EH_UNA_FOTO_6_60c6896ae3
Vinculan a guardia Nacional por atropellar a motociclistas
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks
publicidad

Más Vistas

deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×